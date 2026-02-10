Slušaj vest

Fudbaleri Čelsija prosuli su 2:0 na svom terenu protiv Lidsa i na kraju uzeli bod u Londonu - 2:2 u 26. kolu Premijer lige.

Sa druge strane Vest Hem je bio nadomak toga da prekine niz pobeda Mančester junajteda, ali je Benjamin Šeško golom u 96. minutu utakmice postavio konačnih 1:1!

Bornum je produžio niz bez poraza u Premijer ligi na šest utakmica, pošto su preokretom savladali Everton sa 2:1 na gostovanju, u meču u kojem su domaći završili sa igračem manje.

Fudbaleri Totenhema nastavili su lošu seriju u Premijer ligi, pošto su na svom terenu poraženi od Njukasla rezultatom 2:1, čime su produžili niz bez pobede na osam ligaških utakmica i dodatno pojačali pritisak na trenera Tomasa Franka.

BONUS VIDEO: