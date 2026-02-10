Slušaj vest

Fudbaleri Čelsija prosuli su 2:0 na svom terenu protiv Lidsa i na kraju uzeli bod u Londonu - 2:2 u 26. kolu Premijer lige.

Sa druge strane Vest Hem je bio nadomak toga da prekine niz pobeda Mančester junajteda, ali je Benjamin Šeško golom u 96. minutu utakmice postavio konačnih 1:1!

Bornum je produžio niz bez poraza u Premijer ligi na šest utakmica, pošto su preokretom savladali Everton sa 2:1 na gostovanju, u meču u kojem su domaći završili sa igračem manje.

Fudbaleri Totenhema nastavili su lošu seriju u Premijer ligi, pošto su na svom terenu poraženi od Njukasla rezultatom 2:1, čime su produžili niz bez pobede na osam ligaških utakmica i dodatno pojačali pritisak na trenera Tomasa Franka.

Ne propustiteKošarkaMIŠKO RAŽNATOVIĆ PONOVO ŠOKIRAO SRBIJU! Ovoga puta je tema Željko Obradović! Kako će Grobari reagovati nakon ovih reči poznatog agenta?
željko obradović miško ražnatović
Ostali sportoviČAROBNA PLAVUŠA PRIVLAČI PAŽNJU CELOG SVETA: Juta je zvanično najlepša sportistkinja na ZOI! Postala je čuvena kada je otkopčala kombinezon
2026-02-07 00_07_09-juttaleerdam_3798962760869298006's2026-2-7-0.5.687 story.jpg.jpg
Ostali sportoviISLAM MAHAČEV DOPUTOVAO U SRBIJU: Dočekali ga ministar Darko Glišić i čelnici MMA i Bokserskog saveza Srbije
Islam Mahačaev, Darko Glišić
EvroligaSTARI VUK JE JOŠ U PUNOJ SNAZI! Partizanu nije valjao i trebao...
Džejms Naneli

BONUS VIDEO:

Monika Seleš Izvor: Instagram