Novi-stari vođa Partizana - Saša Zdjelar!
DOSTA JE BILO... ZEZANJA! Saša Zdjelar lupio šakom o sto u Humskoj!
Iskusni srpski fudbaler Saša Zdjelar ove zime se vratio u Humsku!
Bivši kapiten Partizana je nakon odiseje u Rusiji odlučio da ponovo zaigra za klub koji mu je u srcu.
Tokom utakmice u Surdulici gde je Partizan savladao Radnik sa 3:2, u svlačionici je grmelo nakon motivicanog govora Zdjleara:
- Reakcija na sve, slobodno. Na kraju krajeva, i njih je 11 i nas je 11, uzmeš igrača ispred sebe, to je ono što nam treba danas, agresija, kroz to da im uzmemo loptu i damo gol. Zbog svih nas, zbog ovoga što nas čeka - rekao je Zdjlear!
