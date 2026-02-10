Slušaj vest

Iskusni srpski fudbaler Saša Zdjelar ove zime se vratio u Humsku!

Bivši kapiten Partizana je nakon odiseje u Rusiji odlučio da ponovo zaigra za klub koji mu je u srcu.

Saša Zdjelar Foto: Www.partizan.rs, Printscreen, @starsport

Tokom utakmice u Surdulici gde je Partizan savladao Radnik sa 3:2, u svlačionici je grmelo nakon motivicanog govora Zdjleara:

- Reakcija na sve, slobodno. Na kraju krajeva, i njih je 11 i nas je 11, uzmeš igrača ispred sebe, to je ono što nam treba danas, agresija, kroz to da im uzmemo loptu i damo gol. Zbog svih nas, zbog ovoga što nas čeka - rekao je Zdjlear!

