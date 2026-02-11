Slušaj vest

Trenutno najpoznatiji navijač Mančester Junajteda, Frenk Ilet, daleko emotivnije od svih ostalih proživljavao je okršaj Crvenih đavola sa Vest Hemom.

Ilet je 5. oktobra 2024. godine obećao da će se ošišati tek kada njegov Junajted veže pet pobeda u nizu, a prvu priliku za susret sa frizerom čekao je čak 493 dana.

Frenk Ilet Foto: Instagram/theunitedstrand, Instagram

Dolaskom Majkla Kerika na klupu Junajted je napravio sjajan niz, Savladao je Mančester Siti, Arsenal, Fulam i Totenhem, pa je sinoć na gostovanju protiv Vest Hema konačno imao priliku da stigne i do pet uzastopnih pobeda.

Frenk je bio uveren da će šišanje konačno pasti. Okupio je prijatelje kako bi mu pomogli da izabere firuzru, a više od 100 hiljada ljudi gledalo je njegov "livestream" i čekalo šišanje. Ipak, Vest Hem je rešio da pokvari žurku.

Meč je završen rezulatom 1:1, pa do šišanja nije došlo.

"Stvarno sam mislio da je to to. Nastavićemo nekako, vidimo se za 500. dan..." rekao je vidno utučeni Frenk.

"Teško je... Jedina pozitivna stvar je to što će kosa biti duža za "Little Princess Trust" i mogu je donirati, to je ono što žele", dodao je fan Junajteda.

Narednu priliku za šišanje verni fan Junajteda imaće tek 20. marta i to pod uslovom da Junajted do tada pobedi redom Everton, Kristal Palas, Njukasl i Aston Vilu.