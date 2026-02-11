Slušaj vest

Perspektivni italijanski trener Roberto De Zerbi od noćas više nije šef stručnog štaba Olimpika iz Marseja pošto se klub sa "Velodroma" odlučio na sporazumni raskid ugovora nakog teškog poraza od Pariz Sen Žermena u nedelju uveče.

Ako su u redovima jednog od najvećih francuskih klubova progledali kroz prste De Zerbiju za težak poraz od Klub Briža i nesrećnu eliminaciju iz Lige šampiona, debakl protiv aktuelnog evropskog prvaka ogolio je sve manje velikana sa juga zemlje.

Uprava Marseja više nije želela da čeka, već je u ponoćnom saopštenju obelodanila rastanak sa trenerom koji je u klub stigao na leto 2024. godine iz Brajtona.

1/4 Vidi galeriju Roberto De Zerbi Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

"Nakon razgovora u kojima su učestvovali svi akteri u upravi kluba – vlasnik, predsednik, direktor fudbalskog odeljenja i trener – odlučeno je da se odluči za promenu na čelu prvog tima. Ovo je bila teška, kolektivna odluka, doneta nakon pažljivog razmatranja i u najboljem interesu kluba da se suoči sa sportskim izazovima u poslednjem delu sezone.

Olimpik Marsej želi da se zahvali Robertu De Zerbiju na njegovoj investiciji, posvećenosti, profesionalizmu i ozbiljnosti, što je posebno obeleženo osvojenim drugim mestom tokom sezone 2024/25.

Кlub mu želi sve najbolje u ostatku karijere", stoji u saopštenju.

Prvi naredni meč nakon De Zerbijevog odlaska Marsej će odigrati u subotu na domaćem terenu protiv Strazbura, a ovaj okršaj će dočekati sa dvocifrenim zaostatkom u odnosu na lidera PSŽ.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: