Slušaj vest

Vanja Milinković-Savić još jednom je zapalio Apenine i dospeo u žižu italijanske javnosti. Njegov penal u četvrtfinalu Kupa Italije protiv Koma prepričavaće se danima, bez obzira na to što je Napoli na kraju posle velike drame eliminisan iz takmičenja.

Posle 90 minuta i rezultata 1:1 odluka je pala sa bele tačke. Tada je na scenu stupio srpski reprezentativac. Najpre je maestralnom intervencijom kojom je zaustavio Peronea i doneo prednost svom timu.

1/8 Vidi galeriju Vanja Milinković Savić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, /IPA / Sipa Press / Profimedia

Ali tu se nije zaustavio. Kao i u prethodnoj rundi protiv Kaljarija, Vanja je preuzeo odgovornost i sam krenuo ka beloj tački.

Njegov udarac sa bele tačke bio je sve samo ne rutinski. Projektil koji je ispalio zatresao je prečku takvom silinom da se učinilo da će mreža popucati.

Ipak, lopta se od prečke odbila pravo u leđa golmana Koma i odatle završila u mreži.

Nažalost po Napolitance, ni Vanjine bravure među stativama nisu bile dovoljne da se dohvate polufinala.

Dok je Milinković-Savić bio siguran sa bele tačke, neke od najvećih zvezda su razočarale u najvažnijem trenutku. Romelu Lukaku je šokirao stadion promašajem čitavog gola i tako ozbiljno uzdrmao nade svog tima, a epitet tragičara poneo je Stanislav Lobotka, čiji je promašaj u penal seriji praktično zapečatio sudbinu Napolija.