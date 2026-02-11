BUDUĆNOST - ZVEZDA: Crveno-beli gostuju u Dobanovcima! Cilj je jasan - pobeda i nastavak borbe za trofej u Kupu!
Budućnost iz Dobanovaca i Crvena zvezda odmeriće snage u osmini finala Kupa Srbije, a sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs.
UŽIVO:
Sastavi
Poznati su i sastavi oba tima za ovu utakmicu.
BUDUĆNOST: Mijoković, Savić, Lučić, Jovković, Đođević, Čukić, Nikolić, Đurković, Tasić, Subotić, Janjić.
C. ZVEZDA: Glazer - Stanković, Veljković, Rodrigao, Avdić - Badžo - Zarić, Hendel, Lučić - Duarte - Enem.
Dobanovci šesti u Srpskoj ligi
Budućnost iz Dobanovaca trenutno se nalazi na šestoj poziciji Srpske lige Beograd sa 21 bodom, deset manje od prvoplasiranog Teleoptika. Crvena zvezda je prvoplasirani tim Super lige sa 51 bodom, jednim više od Partizana.
Ivanić van stroja
Dejan Stanković otkrio je da i dalje ne može da računa na Mirka Ivanića za ovaj meč.
- Tebo Učena se vratio da trenira normalno. Jedini koji je van stroja je Mirko Ivanić. Nastavljamo da pratimo njegov oporavak. Teška sezona za njega što se tiče tih sitnih povreda, koje se na kraju spoje u jedan komplet, dođu na naplatu. Imaćemo strpljenja sa njim, kad god se vrati on je dobrodošao - istakao je Stanković, pa dodao da će biti promena u timu:
- Sigurno da će biti dosta rotacija. Svi rade dobro i zaslužuju da igraju, ali i dalje važi pravilo od UEFA i FIFA, da mogu deset igrača i jedan golman. Sigurno da ćemo izrotirati i da će mnogo momaka dobiti priliku da igra.
Ko deli pravdu?
Glavni sudija na ovom meču biće Jovan Šegrt, pomagaće mu Dimitrije Vlasačević i Nenad Radoičić, četvrti sudija je Darko Jeknić, a delegat Zvonko Jevremović.