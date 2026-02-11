Slušaj vest

Bivši holandski defanzivac Gregori van der Vil (38) otvoreno je govorio o problemima sa mentalnim zdravljem koje je nosio tokom svoje profesionalne fudbalske karijere.

Van der Vil je igrao za PSŽ od 2012. do 2016. godine, a pre toga je nastupao za Ajaks, Fenerbahče, Kaljari i Torino. Za reprezentaciju Holandije upisao je 46 nastupa, a profesionalnu karijeru završio je 2019. godine sa samo 31 godinom.

Najveći deo trofejne kolekcije osvojio je upravo u dresu francuskog velikana: četiri titule šampiona države, tri Liga kupa, dva nacionalna kupa i dva Superkupa.

"Osvojio sam 16 trofeja. I nisam osećao ništa. Nije bilo radosti, ponosa ni olakšanja. Ništa. Nisam mogao uživati ni u jednom trenutku svoje karijere. Jer sam bio previše zauzet... nošenjem maske. Pravio sam se da sam dobro. Izbegavao sve što bi me moglo izbaciti iz ravnoteže. Pokazivao da imam sve pod kontrolom", rekao je Van der Vil u video poruci.

Tu sam masku nosio toliko dugo da sam na kraju i sam postao ta maska. Robot koji igra ulogu bez ikakvih emocija. Ako se i ti tako osećaš, ta maska te ne štiti. Ona te ubija. Skini je. Što bi dao da možeš igrati bez straha? Da izađeš na teren i osetiš se potpuno slobodno. Bez nervoze pre utakmice. Bez depresije nakon nje. Samo ti. Potpuno prisutan. Potpuno fokusiran. Potpuno svoj.

Većina sportista nikada neće upoznati taj osećaj. Celu će karijeru igrati u strahu. Strahu od reakcije trenera. Strahu od osude navijača. Strahu od medijskih naslova. Strahu od vlastitih misli. I to će nazivati 'pritiskom'. Reći će: 'To je jednostavno fudbal'. Nije. To je zatvor. I ja sam u njemu živeo 15 godina".

"Igrao sam ukočeno kada je trebalo da igram slobodno. Kočio sam se kada je trebalo da eksplodiram. Sumnjao sam u sebe kada sam trebalo da budem siguran. Verzija mene kakav sam mogao biti? Još uvek negde postoji. Nikada nije ugledala svetlo dana. I dalje me muči, i dalje me progoni. Ali ti? Ti još imaš vremena.

Imaš vremena razviti način razmišljanja koji će te osloboditi. Imaš vremena usavršiti alate koji će te učiniti nepobedivim u svakoj utakmici. Ovaj unutrašnji rad je zahtevan. To je najteža stvar koju ćeš ikada raditi u životu. I zapravo je jedina koja menja sve - rekao je Holanđanin.