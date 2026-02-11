Slušaj vest

Fudbalski klub Totenhem smenio je danas trenera Tomasa Franka, nakon nešto manje od osam meseci na klupi tog tima.

"Tomas je imenovan u junu 2025. godine i bili smo odlučni da mu pružimo vreme i podršku potrebnu za zajedničku izgradnju budućnosti. Međutim, rezultati i igre naveli su Upravni odbor da zaključi da je promena u ovoj fazi sezone neophodna", naveo je Totenhem.

Otkaz Franku stigao je posle jučerašnjeg poraza na domaćem terenu od Njukasla sa 2:1.

Totenhem je 16. na tabeli Premijer lige i ima samo pet bodova više od Vest Hema koji je prvi u zoni ispadanja. Ekipa iz severnog Londona je bez pobede u poslednjih osam utakmica u Premijer ligi, što je najduži niz bez pobede tog kluba od oktobra 2008. godine.

Totenhem je slavio na samo dve od poslednjih 17 ligaških utakmica i u tom period je osvojio samo 12 bodova.

Naspram skora od sedam pobeda, osam remija i 11 poraza u Premijer ligi, Danac je vodio Totenhem do direktnog plasmana u osminu finala Lige šampiona pošto je taj tim grupnu fazu završio na četvrtom mestu.

Međutim, Totenhem je ispao iz oba domaća kup takmičenja, pošto ih je Njukasl pobedio u četvrtom kolu Liga kupa u oktobru i Aston VIla u trećem kolu FA kupa prošlog meseca.

