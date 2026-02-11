Kapiten Grafičara, Filip Vasiljević, u novoj epizodi emisije "Dan sa Grafosom" otkrio je kako izgleda njegova priprema za meč, kako se ponaša na terenu, ali i kako se oporavlja posle utakmice. Popularni Vaske je bio drugi gost emisije "Dan sa Grafosom", a vi u sledećem snimku pogledajte šta je on sve radio pre, za vreme i posle jednog pripremnog meča u Antaliji.