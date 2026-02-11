Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan ostaje dosledan svojoj strategiji razvoja i afirmacije mladih igrača, potvrđujući još jednom da je budućnost kluba zasnovana na radu sa talentovanom decom iz sopstvene škole i omladinskog pogona.

Potpisivanje novih stipendijskih i profesionalnih ugovora predstavlja nastavak jasne vizije – stvaranje stabilnog sistema u kome mladi fudbaleri dobijaju priliku da rastu, napreduju i postanu nosioci igre crno-belih.

Stipendijski ugovor za Kabira Nailovića

Mladi napadač Kabir Nailović (2011) potpisao je stipendijski ugovor sa klubom. Igra na poziciji špica i već sada pokazuje potencijal koji ga izdvaja u njegovoj generaciji.

1/11 Vidi galeriju Radnik Surdulica - FK Partizan (22. kolo Super lige Srbije) Foto: Starsport

Profesionalni ugovori za omladince i igrače Teleoptika

Klub je profesionalne ugovore potpisao sa talentovanim igračima iz omladinske škole i razvojnog sistema, čime je dodatno ojačana veza između mlađih selekcija i prvog tima.

• Pavel Trajkovski (2007) – golman i omladinac Partizana, ujedno i reprezentativac Severne Makedonije, potpisao je profesionalni ugovor na 2,5 godine.

• Vuk Adžić (2007) – vezni igrač iz omladinskog pogona, takođe je potpisao ugovor na 2,5 godine.

• Ognjen Ristić (2008) – još jedan talentovani vezista iz omladinske selekcije, obavezao se na saradnju u trajanju od 2,5 godine, što je jasan signal poverenja u njegov potencijal.

Posebno je značajno istaći i igrače koji su stasavali kroz sistem Teleoptika, razvojne filijale crno-belih:

• Danilo Bulatović (2007) – desni bek i član prvog tima Teleoptika, potpisao je profesionalni ugovor na 1,5 godinu.

• Nikola Popović (2006) – štoper i standardni prvotimac Teleoptika, takođe je potpisao ugovor na 1,5 godinu.

Crno-beli nastavljaju da grade budućnost na temeljima talenta, rada i poverenja u mlade generacije, potvrđujući da je ulaganje u omladinski pogon najvažnija investicija za dugoročan uspeh kluba.