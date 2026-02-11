PALI POTPISI U HUMSKOJ! FK Partizan nastavlja strategiju ulaganja u mlade talente
Fudbalski klub Partizan ostaje dosledan svojoj strategiji razvoja i afirmacije mladih igrača, potvrđujući još jednom da je budućnost kluba zasnovana na radu sa talentovanom decom iz sopstvene škole i omladinskog pogona.
Potpisivanje novih stipendijskih i profesionalnih ugovora predstavlja nastavak jasne vizije – stvaranje stabilnog sistema u kome mladi fudbaleri dobijaju priliku da rastu, napreduju i postanu nosioci igre crno-belih.
Stipendijski ugovor za Kabira Nailovića
Mladi napadač Kabir Nailović (2011) potpisao je stipendijski ugovor sa klubom. Igra na poziciji špica i već sada pokazuje potencijal koji ga izdvaja u njegovoj generaciji.
Profesionalni ugovori za omladince i igrače Teleoptika
Klub je profesionalne ugovore potpisao sa talentovanim igračima iz omladinske škole i razvojnog sistema, čime je dodatno ojačana veza između mlađih selekcija i prvog tima.
• Pavel Trajkovski (2007) – golman i omladinac Partizana, ujedno i reprezentativac Severne Makedonije, potpisao je profesionalni ugovor na 2,5 godine.
• Vuk Adžić (2007) – vezni igrač iz omladinskog pogona, takođe je potpisao ugovor na 2,5 godine.
• Ognjen Ristić (2008) – još jedan talentovani vezista iz omladinske selekcije, obavezao se na saradnju u trajanju od 2,5 godine, što je jasan signal poverenja u njegov potencijal.
Posebno je značajno istaći i igrače koji su stasavali kroz sistem Teleoptika, razvojne filijale crno-belih:
• Danilo Bulatović (2007) – desni bek i član prvog tima Teleoptika, potpisao je profesionalni ugovor na 1,5 godinu.
• Nikola Popović (2006) – štoper i standardni prvotimac Teleoptika, takođe je potpisao ugovor na 1,5 godinu.
Crno-beli nastavljaju da grade budućnost na temeljima talenta, rada i poverenja u mlade generacije, potvrđujući da je ulaganje u omladinski pogon najvažnija investicija za dugoročan uspeh kluba.