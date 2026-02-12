SRBIJA MOŽE I NA HRVATSKU! Orlovi će danas dobiti rivale u Ligi nacija: Evo ko su potencijalni protivnici naše reprezentacije! Čeka nas pakao!
Fudbalska reprezentacija Srbije danas će saznati rivale u novoj sezoni Lige nacija.
U najjačoj A diviziji, među 16 najboljih evropskih reprezentacija biće i selekcija Srbije, koja je kroz baraž uspela da sačuva mesto u eliti.
U A diviziji 16 ekipa biće podeljeno u četiri grupe sa po četiri nacionalna tima.
Srbija se nalazi u trećem šeširu na žrebu sa Belgijom, Engleskom i Norveškom.
U prvom šeširu biće Portugalija, Španija, Francuska i Nemačka, a u drugom Italija, Holandija, Danska i Hrvatska. U četvrtom šeširu se nalaze Vels, Češka, Grčka i Turska.
U četvrtfinale Lige nacija plasiraće se po dve prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe, dok će poslednjeplasirane ispasti u B diviziju.
Trećeplasirani timovi u grupama A divizije igraće u baražu za opstanak protiv drugoplasiranih timova u grupama B divizije.