Fudbalska reprezentacija Srbije danas će saznati rivale u novoj sezoni Lige nacija.

U najjačoj A diviziji, među 16 najboljih evropskih reprezentacija biće i selekcija Srbije, koja je kroz baraž uspela da sačuva mesto u eliti.

U A diviziji 16 ekipa biće podeljeno u četiri grupe sa po četiri nacionalna tima.

Srbija se nalazi u trećem šeširu na žrebu sa Belgijom, Engleskom i Norveškom.

U prvom šeširu biće Portugalija, Španija, Francuska i Nemačka, a u drugom Italija, Holandija, Danska i Hrvatska. U četvrtom šeširu se nalaze Vels, Češka, Grčka i Turska.

U četvrtfinale Lige nacija plasiraće se po dve prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe, dok će poslednjeplasirane ispasti u B diviziju.

Trećeplasirani timovi u grupama A divizije igraće u baražu za opstanak protiv drugoplasiranih timova u grupama B divizije.

