Fudbal
HIT SCENA NA MEČU ZVEZDE U DOBANOVCIMA! Crveno-bele dočekala himna Lige šampiona! VIDEO
Budućnost iz Dobanovaca i Crvena zvezda trenutno igraju meč osmine finala Kupa Srbije, a sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs.
Pre meča između Zvezde i Budućnosti u Dobanovcima dogodila se neobična situacija.
Sloven Ruma - FK Crvena zvezda (Šesnaestina finala Kupa Srbije) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Umesto uobičajenog uvoda, čula se himna Lige šampiona, što je izazvalo iznenađenje i osmeh kod prisutnih na stadionu.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
