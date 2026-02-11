Slušaj vest

Budućnost iz Dobanovaca i Crvena zvezda trenutno igraju meč osmine finala Kupa Srbije, a sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs.

Pre meča između Zvezde i Budućnosti u Dobanovcima dogodila se neobična situacija.

Sloven Ruma - FK Crvena zvezda (Šesnaestina finala Kupa Srbije) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Umesto uobičajenog uvoda, čula se himna Lige šampiona, što je izazvalo iznenađenje i osmeh kod prisutnih na stadionu.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Himna Lige šampiona na Budućnost Dobanovci - Zvezda Izvor: Arena 1 Premium

