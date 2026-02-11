Slušaj vest

Dušan Vlahović već duže vreme ne igra, a sve je manje verovatno da ćemo ga ponovo gledati u dresu Juventusa.

Navikli smo da se njegovo ime pojavljuje u centru svake letnje transfer-sage, a izgleda da će ovog leta konačno promeniti sredinu. Najveći kandidat za njegov potpis je Barselona, ali transfer bi mogao da se zakomplikuje zbog finansijskih zahteva srpskog napadača.

Prema pisanju „Korijere delo sport“, Vlahovićev zahtevi mogli bi da budu presudni u pregovorima. Navodno traži godišnju platu od 10 miliona evra, kao i bonus za potpis od 15 miliona evra.

U Torinu je već najplaćeniji igrač sa godišnjom zaradom od 12 miliona evra, a spada i među najplaćenije fudbalere u Seriji A.

Odlazi iz Italije

Bivši kondicioni trener Dušana Vlahovića govorio je za "Tutosport" i rekao da se povratak na teren napadača Juventusa očekuje početkom marta. Ujedno, otkrio je da se već zna novi klub Dušana Vlahovića.- Otići će u Barselonu. Pre Juventusa, razgovarao je sa Atletikom iz Madrida, ali je izabrao "bjanko-nere". To je bila ponuda koju nije mogao da odbije - rekao je Ilić i opisao koliko Vlahović voli Italiju:

- Da, Dušan poštuje i voli vašu zemlju. Zato je ostao toliko dugo. Sada treba da obnovi karijeru i pokuša da krene napred. Samo ovom promenom može da se vrati na mesto klasnog napadača, kakav je bio u Fjorentini.