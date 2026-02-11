Slušaj vest

Fudbaler Porta Samu Agehova rekao je danas da je očajan jer ovog leta zbog teške povrede kolena neće moći da nastupi za reprezentaciju Španije na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Samu se povredio u ponedeljak uveče tokom utakmice protiv Sportinga iz Lisabona (1:1) u portugalskom šampionatu. On je rekao da je to "najnesrećniji dan" u njegovoj karijeri.

Porto je saopštio da je 21-godišnji napadač pokudao prednje ukrštene ligamente desnog kolena.

"Pretrpeo sam ozbiljnu povredu. I dalje ne mogu da verujem, slomljen sam, bez reči. Biću nekoliko mesci van terena. Boli me što neću moći da pomognem ekipi boreći se na terenu. Sada sam samo još jedan navijač. Verovanje u božji plan, biti jak i pozitivan je ono što će me na teren vratiti jačim", naveo je Samu na društvenim mrežama.

Igrao je za omladinske reprezentacije Španije, za seniorski tim debitovao je 2024. godine, a sa olimpijskom selekcijom je u Parizu osvojio zlatnu medalju.