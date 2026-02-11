Slušaj vest

Anksioznost i depresija, "moderne" bolesti, sve češće su realnost u životu profesionalnih sportista.

Pa i onih vrhunskih.

Upravo kroz takav period u svojoj karijeri je prošao Ronald Arauho, defanzivac Barselone.

1/5 Vidi galeriju Ronald Arauho Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Sebo47, SFSI / Alamy / Profimedia, Valentina Claret / imago sportfotodienst / Profimedia

Urugvajski reprezentativac je više od godinu dana vodio borbu s narušenim mentalnim zdravljem, a sada je prvi put progovorio o paklu kroz koji je prolazio.

Kulminacija je bila 25. novembra prošle godine, kada je isključen na utakmici Lige šampiona protiv Čelsija u Londonu.

Barselona mu je posle toga odobrila odsustvo kako bi se posvetio sebi i oporavku, daleko od pritiska koji sa sobom nosi profesionalni fudbal.

"U tom trenutku, s naletom adrenalina, jednostavno ideš na sve. Osećaš tugu, ali onda, kada se utakmica završi, sve ti se sruči na leđa. Već sam osećao da nisam dobro, to je istina, ali iz navike pokušavaš da nastaviš dalje, a ponekad ti je potrebna pomoć", rekao je Arauho o pomenutoj utakmici.

U nastavku je otvoreno priznao: "Godinu i po sam se borio s anksioznošću koja je prerasla u depresiju i tako sam igrao. To ne pomaže, jer se na terenu zapravo ne osećaš kao ti. Znaš koliko vrediš i šta možeš da doprineseš na terenu, i kada se nisam osećao dobro, znao sam da nešto nije u redu. Tog dana sam shvatio da je to to, da moram da razgovaram s profesionalcima i s klubom kako bi mogli da mi pomognu."

Arauho ističe da igranje pod takvim pritiskom i u takvom stanju nije bilo nimalo jednostavno, jer nije mogao da pruži ono što zna da može.

Tokom pauze Urugvajac je čak otputovao u Izrael u potrazi za duhovnim vodstvom, želeći da pronađe unutrašnji mir i ravnotežu.

O tom periodu kaže:

"Stvari su se prilično promenile jer sam mnogo naučio tokom ovog perioda. Mislim da je to bila ispravna odluka nakon svega. Osećam se drugačije i srećan sam zbog toga, jer sam smireniji, zadovoljniji. Mogu da uživam u onome što volim da radim, a to je igranje fudbala, i to mnogo pomaže", dodao je.

Posebno je naglasio: "Pa, drugačije je... stvari vidiš iz druge perspektive. Osećao sam kao da je ono najgore prošlo, a sada sve gledam drugačije. Pauza koju sam uzeo imala je razlog, jer sam na kraju uspeo da radim na sebi uz pomoć stručnjaka, svoje porodice i kroz duhovnost, što mi je bilo potrebno. Mislim da mi je to mnogo pomoglo i danas se osećam kao potpuno druga osoba.

Vreme koje sam uzeo imalo je svoj razlog, jer sam na kraju uspeo da prođem kroz sve uz pomoć stručnjaka, porodice i duhovno, što mi je bilo potrebno. Zato mislim da mi je to jako koristilo i danas se osećam kao potpuno druga osoba."