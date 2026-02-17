Slušaj vest

Trener Juventusa Lučano Spaleti našao se u centru pažnje italijanske javnosti posle utakmice protiv Lacija minulog vikenda.

Juventus je na domaćem terenu stigao do boda protiv ekipe iz Rima golom u 96. minutu.

Spaleti je bio vidno nezadovoljan suđenjem, pa je svoj stav demonstrirao na neprimeren način.

Spaleti se našao u raspravi sa analitičarima u studiju DAZN, koji je prenosio utakmicu. Kada su gosti u studiju počeli da mu objašnjavaju zašto je sudija trebao da svira penal za Lacio, Spaleti je odgovorio da nije svaki kontakt prekršaj.

Kako bi ilustrovao, on je iznenada poljubio novinarku Federiku Cile, uz komentar: "Evo, ovo je isto kontakt".

Međutim, trener Juventusa nije se zaustavio na tome jer je nastao muk u studiju zbog rečenice koju je uputio Dileti Leoti koja je inače voditeljka pomenute emisije.

Dileta je na kraju pozvala Spaletija da im se pridruži nekada u studiju, ali niko ni slutio nije kako će reagovati trener Juventusa na to.

"Dogovoreno, ali želim 'kontakt' i poljubac i s tobom", rekao je Spaleti.

Deo javnosti osuđuje postupak šefa struke "Stare dame", dok ga drugi brane, uz poruku da je u pitanju šala starih poznanika.