Aleksa Damjanović je blizu odlaska iz Crvene zvezde u Leverkuzen.
Fudbal
KURIR SAZNAJE: Zvezda prodala napadača nemačkom gigantu!
Slušaj vest
Sve tri strane si praktično postigle dogovor i čeka se leto da se sve stavi na papir. Razlog je što će Aleksa Damjanović tada biti punoletan i tako će se ispuniti svi uslovi za transfer.
Prema saznanjima Kurira Leverkuzen je spreman da izdvoji 8.000.000 evra za visokog i talentovanog napadača. Uz to, Crvenoj zvezdi će pripasti i 10 odsto od narednog eventualnog transfera Alekse Damjanovića.
Pored Leverkuzena interesovanje za Aleksu Damjanovića pokazivala su još tri člana Bundeslige - Ajntraht, Lajpcig i Hofenhajm.
Aleksa Damjanović Foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic
Vidi galeriju
1 · Reaguj
Komentariši