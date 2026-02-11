Slušaj vest

Sve tri strane si praktično postigle dogovor i čeka se leto da se sve stavi na papir. Razlog je što će Aleksa Damjanović tada biti punoletan i tako će se ispuniti svi uslovi za transfer.

Prema saznanjima Kurira Leverkuzen je spreman da izdvoji 8.000.000 evra za visokog i talentovanog napadača. Uz to, Crvenoj zvezdi će pripasti i 10 odsto od narednog eventualnog transfera Alekse Damjanovića.

Pored Leverkuzena interesovanje za Aleksu Damjanovića pokazivala su još tri člana Bundeslige - Ajntraht, Lajpcig i Hofenhajm.

Aleksa Damjanović

