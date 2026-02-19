Slušaj vest

Desetog dana juna 2005. godine čuveni holandski fudbaler Rafael van der Vart oženio je voditeljku i manekenku Silviju Majs.

Tačno 11 meseci kasnije dobili su sina Damijana Rafaela.

Mediji su novopečeni srećni bračni par opisivali kao "novi Bekamovi".

No, život nije išao u pravcu u kome su želeli.

Tri godine kasnije otkriveno je da Silvija ima karcinom dojke. Van der Vart je bio na izlaznim vratima Reala i mogao je da bira klub u koji će nastaviti karijeru, ali se odlučio da ostane uz nju u Madridu, pošto se lečila u jednoj lokalnoj bolnici.

Međutim, samo godinu dana kasnije usledio je šokantan preokret u njihovoj vezi. Van der Vart je imejl porukama obavešten da ga sveže izlečena supruga vara. I to sa pilotom holandske aviokompanije KLM.

To je kasnije i priznala javno.

Rastali su se na dočeku nove 2013. godine, kada ju je Rafael udario pred gostima.

Prvog dana 2013. godine, prva vest u svim svetskim medijima bila je ta da je na očigled mnogih, Rafael pretukao Silvi u novogodišnjem slavlju.

Dva dana nakon dočeka Nove godine fudbaler se pojavio u medijima i kazao da je bio idiot, i da žali zbog svega. Nije pomoglo.

Nakon toga usledio je strmoglavi pad karijere.

Rafael je utehu našao u zagrljaju holandske rukometašice Estavane Polman. Krajem decembra 2016. godine, objavili su da očekuju dete, a ćerka Džeslin je rođena u junu 2017. godine.

A Silvija? Imala je nekoliko burnih veza, bila verena za jednog imućnog biznismena iz Dubaija, da bi se 2020. godine udala za Niklasa Kastela, nemačkog savremenog umetnika.

Ali ni taj brak joj nije dugo potrajao, pošto su se razveli 2023. godine.

