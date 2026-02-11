Slušaj vest

Ujedno je i pokrenut protiv nekadašnjeg sudije i čestog stručnog komentatora u emisijama Radio Televizije Srbije.

Navodno, sve je epilog njegovog sukoba sa mlađim kolegama Momčilom Markovićem i Urošem Stojkovićem, prenose domaći mediji.

Odluka o tačnoj kazni tek će biti doneta, ali dok traje proces, Dejan Nedić više neće biti delegiran na utakmicama prvog i drugog ranga srpskog fudbala.

Foto: Dragana Udovic

Marković i Stojković su Disciplinskoj komisiji opisali kako je došlo do verbalnog sukoba u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Podneli su prijavu, Disciplinska komisija pokrenula postupak i Nediću je izrečena suspenzija koja će potrajati do okončanja postupka.

Naravno, i sam Nedić će imati priliku da se izjasni o ovom slučaju, pre donošenja konačne odluke.