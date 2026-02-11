Slušaj vest

Jedini gol na susretu postigao je Abdulah Al-Hamdan, čime je Al-Nasr stekao minimalnu prednost pred revanš koji se naredne sedmice igra u Rijadu.

Ronaldo, koji od dolaska u klub u decembru 2022. godine još nije osvojio veliki trofej, ponovo nije bio u sastavu.

Njegovo odsustvo dolazi u trenutku kada se u medijima spekuliše o njegovom nezadovoljstvu načinom upravljanja klubom od strane saudijskog Javnog investicionog fonda (PIF), u čijem su vlasništvu i Al-Hilal, Al-Ahli i Al-Itihad.

(Beta)