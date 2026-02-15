Slušaj vest

Ako ste mislili da je njena izjava iz 2024. da "ne bi bila sa muškarcem koji ne zarađuje 10 000 evra mesečno" bila sve što ćemo čuti od nje - grešite!

Supruga fudbalera Aleksandra Zubkova šokirala je javnost više puta nego što možete zamisliti. Nedugo nakon spone izjave zbog koje je okarakterisana kao bahata i razmažena, ova Ukrajinka ušla je u novi skandal.

U maju 2024. Ana je uhvatila svog supruga u dopisivanju i traženju usluga eksort dama pa je glavom bez obzira objavila poruke javno i nazvala to odvratnim.

"Priče o vernim muškarcima su bajke" - poručila je besno tada, i baš kad je ceo svet očekivao razvod, eto novog šoka - ona se nije razvela! Par je, uprkos celoj aferi, na kraju ostao zajedno, što je sama Ana potvrdila iako je sve javno obelodanila.

Ona je htela novčanu sigurnost, on se izvinjavao i na kraju umesto razlaza palo je pomirenje. Umesto skandala, selfi sa slavljenjem njegovih golova!

Ana često na svom profilu deli i kadrove skupocenih poklona - od automobila umotanih u mašnu, do dijamantskog nakita, brendiranih torbi i raskošnih buketa koji stižu na njenu adresu. Takve objave redovno izazivaju lavinu komentara, jer mnogi u njima vide upravo potvrdu njenog stava o novcu, standardu i životu na visokoj nozi koji otvoreno pokazuje bez zadrške.