Igrao je za niželigaške klubove u Španiji, a poslednji dres nosio je u ADC San Pedru iz Palme de Majorke. I tokom dana su stigle tužne vesti da je umro.

Bio je otac dvoje dece, a samo 48 sati nakon što je saznao dijagnozu venčao se sa dugogodišnjom partnerkom.

Početkom ove godine započeo je novi, veoma rizičan tretman na klinici u Navari. Kasnije je i objasnio zašto se odlučio na ovaj potez. Inače, zbog njegovih objava na društvenim mrežama prikupljeno je oko 900 hiljada evra.

