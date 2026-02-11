Španski fudbaler Ćisko Kuesada (28) nije uspeo da se izbori sa rakom pankreasa.
ŠPANSKI FUDBALER UMRO POSLE TEŠKE BORBE SA RAKOM: Priča Ćiska Kuesade (28) dirnula ceo svet
Igrao je za niželigaške klubove u Španiji, a poslednji dres nosio je u ADC San Pedru iz Palme de Majorke. I tokom dana su stigle tužne vesti da je umro.
Bio je otac dvoje dece, a samo 48 sati nakon što je saznao dijagnozu venčao se sa dugogodišnjom partnerkom.
Početkom ove godine započeo je novi, veoma rizičan tretman na klinici u Navari. Kasnije je i objasnio zašto se odlučio na ovaj potez. Inače, zbog njegovih objava na društvenim mrežama prikupljeno je oko 900 hiljada evra.
