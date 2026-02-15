Slušaj vest

Marko Polo del Nero (84), kontroverzni bivši čelnik brazilskog fudbala i jedan od najpoznatijih funkcionera optuženih za korupciju u sportu, i danas je u žiži javnosti - ali ne zbog fudbala, već zbog svoje duge i burne veze sa atraktivnom influenserkom Klarom Brazil, koja je ravno 50 godina mlađa od njega.

Del Nero je 2015. godine podneo ostavku sa mesta predsednika Fudbalskog saveza Brazila u jeku velike istrage protiv zvaničnika FIFA, nakon čega je suspendovan i našao se na udaru međunarodnih pravosudnih organa zbog optužbi za maloletničku korupciju, reketiranje i pranje novca.

Iako je dugo bio u bekstvu i nikada nije izručen SAD, to ga nije sprečilo da razvije jednu od najčudnijih ljubavnih priča u svetu sporta i društvenih mreža.

Dok su ga mnogi nazivali "fudbalskim kriminalcem" zbog njegovih postupaka u sportu, influenserka Klara Brazil njegove skandale pretvorila je u ljubavnu priču. Par je zajedno već dugi niz godina, a Klara redovno objavljuje zajedničke fotografije i ističe koliko je srećna i voljena, tvrdeći da ne obraća pažnju na kritike javnosti.

I dok javnost i dalje raspravlja o njihovoj vezi, da li je to prava ljubav ili samo koristoljublje, Klara ističe da se ne obazire na komentare - naglašava da je poštovana, voljena i srećna, što delimično potvrđuju i zajedničke objave na društvenim mrežama.