Fudbaleri Lacija plasirali su se večeras u polufinale Kupa Italije, pošto su na gostujućem terenu posle boljeg izvođenja penala pobedili Bolonju 4:1.

Posle regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 1:1.

Povela je Bolonja golom Santjaga Kastra u 30. minutu, a izjednačenje Laciju doneo je Tidžani Noslin u 48. minutu.

Lacio će u polufinalu igrati protiv Atalante.

