Lacio će u polufinalu igrati protiv Atalante
BOLONJA PALA NA PENALU: Lacio u polufinalu Kupa Italije
Fudbaleri Lacija plasirali su se večeras u polufinale Kupa Italije, pošto su na gostujućem terenu posle boljeg izvođenja penala pobedili Bolonju 4:1.
Posle regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 1:1.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Povela je Bolonja golom Santjaga Kastra u 30. minutu, a izjednačenje Laciju doneo je Tidžani Noslin u 48. minutu.
Lacio će u polufinalu igrati protiv Atalante.
