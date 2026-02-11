Slušaj vest

Fudbaleri Liverpula pobedili su večeras na gostujućem terenu Sanderlend 1:0, u 26. kolu engleske Premijer lige.

Strelac pobedonosnog gola bio je Virdžil Van Dajk u 61. minutu, a nakon asistencije Mohameda Salaha.

Foto galerija iz Londona Foto: - / imago sportfotodienst / Profimedia

 Liverpul je šesti sa 42 boda, a Sanderlend je na 11. mestu sa šest bodova manje.

U narednom kolu, Liverpul će gostovati Notingem Forestu, dok će Sanderlend dočekati Fulam.

Ne propustiteFudbalPREMIJER LIGA: Siti ubedljiv potiv Fulama, Aston Vila bolja od Brajtona
Erling Haland
FudbalTRENER TOTENHEMA DOBIO OTKAZ! Pevcima "prekipelo", smenili Franka posle očajnih rezultata! U poslednjih osam mečeva nisu zabeležili trijumf!
Tomas Frank
FudbalNEĆE DA PODNESE OSTAVKU: Edi Hau ne želi da napusti klub Njukasla
profimedia-0987299782.jpg
FudbalSRBIN POGLEDAO U NEBO, PA SE UHVATIO ZA GLAVU! Neverovatno šta se dogodilo u derbiju Premijer lige, ovako nešto se baš retko viđa! (VIDEO)
Miloš Kerkez i Dominik Soboslaj

Neverovatna atmosfera navijača Liverpula: Ti nikada nećeš ostati sam... Izvor: Kurir