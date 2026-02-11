Liverpul je šesti sa 42 boda, a Sanderlend je na 11. mestu sa šest bodova manje
Fudbal
PRORADILA VEZA SALAH - VAN DAJK: Liverpul na gostujućem terenu pobedio Sanderlend
Slušaj vest
Fudbaleri Liverpula pobedili su večeras na gostujućem terenu Sanderlend 1:0, u 26. kolu engleske Premijer lige.
Strelac pobedonosnog gola bio je Virdžil Van Dajk u 61. minutu, a nakon asistencije Mohameda Salaha.
Foto galerija iz Londona Foto: - / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Liverpul je šesti sa 42 boda, a Sanderlend je na 11. mestu sa šest bodova manje.
U narednom kolu, Liverpul će gostovati Notingem Forestu, dok će Sanderlend dočekati Fulam.
Reaguj
Komentariši