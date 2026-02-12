Strelac pobedonosnog gola bio je Benat Turientes u 62. minutu
SOSIJEDAD NA KORAK OD FINALA: TIm iz San Sebastijana pokorio Bilbao
Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su večeras na gostujućem terenu Atletik Bilbao 1:0, u prvom meču polufinala španskog Kupa kralja.
Strelac pobedonosnog gola bio je Benat Turientes u 62. minutu.
Revanš meč se igra 4. marta u San Sebastijanu.
