Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su večeras na gostujućem terenu Atletik Bilbao 1:0, u prvom meču polufinala španskog Kupa kralja.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

 Strelac pobedonosnog gola bio je Benat Turientes u 62. minutu.

Revanš meč se igra 4. marta u San Sebastijanu.

Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir