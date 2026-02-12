"Ovaj Simić, Karl Simić, rekao sam im: 'Ja sam spreman kompletan fudbalski savez na Terazijama oralno da zadovoljim ako on postane igrač. Realno sada na SP ne ide samo neko ko veze nema'", rekao je Bogdanović u podkastu "Kazneni prostor".

Jan Karlo Simić ima 20 godina i do sada je upisao šest nastupa za A selekciju Srbije. Ponikao je u Štutgartu, a 2022. godine prešao je u omladinski tim Milana, sa kojim je tada potpisao četvorogodišnji ugovor. Tokom priprema za sezonu 2023/24 trenirao je sa prvim timom Milana, ali nije uspeo da se izbori za mesto u timu, pa je u julu 2024. godine prešao Anderleht. U Belgiji je proveo nešto više od godinu dana, da bi u septebru prošle godine odlučio da karijeru nastavi u Al Itihadu i Saudijske Arabije.