RADE BRUTALNIJI NEGO IKAD: Oralno ću zadovljiti ceo FSS ako on postane igrač!
U svom prepoznatljivom stilu, otvoreno i bez uvijanja, bivši fudbaler i poznati fudbalski analitičar Rade Bogdanović govorio je o aktuelnom stanju u srpskom fudbalu.
Tokom razgovora o aktuelnim fudbalskim temama Bogdanović je ispalio jedan izuzetno ošatar i vulgaran komentar na račun mladog štopera naše reprezentacije - Jan Karla Simića.
Bogdanović smatra da Simić nema kvalitet za reprezentaciju i uveren je da nikada neće postati vrhunski igrač.
"Ovaj Simić, Karl Simić, rekao sam im: 'Ja sam spreman kompletan fudbalski savez na Terazijama oralno da zadovoljim ako on postane igrač. Realno sada na SP ne ide samo neko ko veze nema'", rekao je Bogdanović u podkastu "Kazneni prostor".
Jan Karlo Simić ima 20 godina i do sada je upisao šest nastupa za A selekciju Srbije. Ponikao je u Štutgartu, a 2022. godine prešao je u omladinski tim Milana, sa kojim je tada potpisao četvorogodišnji ugovor. Tokom priprema za sezonu 2023/24 trenirao je sa prvim timom Milana, ali nije uspeo da se izbori za mesto u timu, pa je u julu 2024. godine prešao Anderleht. U Belgiji je proveo nešto više od godinu dana, da bi u septebru prošle godine odlučio da karijeru nastavi u Al Itihadu i Saudijske Arabije.