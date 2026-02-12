Slušaj vest

Praznik fudbala viđen je u Dobanovcima gde je domaća Budućnost dočekala Crvenu zvezdu u osmini finala Kupa Srbije i pokazala je zube šampionu Srbije, te su igrači srpskoligaša skupo prodali kožu i ostavili odličan utisak i pored poraza rezultatom 1:4.

Detalj o kom bruji Srbija desio se u 81. minutu kada je desetka Dobanovaca, Nemanja Subotić, pokazao da je veliki majstor i serijom nestvarnih i magičnih driblinga do ludila doveo defanzivu Zvezde, a zatim uposlio Milana Janjića koji je pogodio mrežu Omrija Glazera na sjajan način.

Doneo je ovaj gol veliku radost Dobanovčanima, a mnogi su se u sekundi zapitali - ko je Nemanja Subotić i zbog čega nosi desetku Budućnosti, a ne nekog superligaškog tima?

Za one koji ne znaju, popularni Subota dobro je poznato lice u svetu srpskog fudbala, ali i još jednog sporta - futsala! Fudbalska karijera mu je više nego zavidna, te može da se pohvali da je igrao i za Vojvodinu, kazahstanski Taraz, Radnički iz Niša, Inđiju i Radnik iz Surdulice.

Sa druge strane, na futsalu je trenutno deo Partizana, kluba sa velikim ambicijama koji krupnim koracima gazi ka prvoligaškom karavanu, a u danu za nama obezbedio je plasman u četvrtfinale Kupa Srbije i to pobedom protiv Vojvodine u Novom Sadu (1:5). Subotić je važan šraf u ovom timu, a Instagram stranica "Svet malog fudbala", opisala je njegovu asistenciju protiv Crvene zvezde na sledeći način:

- Zbog čega je Nemanja Subotić jedan od najboljih fudbalera među futsalerima i jedan od najboljih futsalera među fudbalerima osetila je i odbrana šampiona Srbije u fudbalu, Crvene zvezde! Popularni Subota, fudbaler dobanovačke Budućnosti i futsaler Partizana, serijom driblinga na petoparcu je promešao defanzivu Zvezde i uposlio Janjića koji je matirao Glazera! Ovakve majstorije česte su kada Subotić igra futsal, kako u klubu, tako i na turnirima, a nama ne preostaje ništa drugo nego da mu skinemo kapu i čestitamo - stoji u objavi ove stranice koja je za kratko vreme skupila puno lajkova i komentara.

Dakle, futsaler Partizana uspeo je da promeša odbranu šampiona Srbije u fudbalu, Crvene zvezde i da dokaže zbog čega je magična igra na petoparcu važna u razvoju svakog fudbalera. A nama stvarno ne preostaje ništa drugo nego da uživamo u ovoj čaroliji Subotića.

