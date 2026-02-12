Slušaj vest

Čini se da se proizvod FK Crvena zvezda i danas najbolje prodaje u Hrvatskoj.

Bez obzira na raspad zajedničke države od pre skoro četiri decenije, pomenuti Crvenu zvezdu u negativnom kontekstu u Hrvatskoj donosi pozitivne poene.

Velimir Zajec bivši fudbaler zagrebačkog Dinama Foto: Printskrin/jutjub

Džajić poslao emisara

Tako se i nekadašnji fudbaler i predsednik FK Dinamo iz Zagreba Velimir Zajec (70) potrudio da sebi da na značaju. Naime, setio se vremena kada je bio igrač i kada je bio interesantan Crvenoj zvezdi.

- Posle osvajanja titule 1982. godine Dragan Džajić poslao je čoveka da me nagovori da dođem u Beograd. Bili smo u piceriji na Rabu, došli su, kako se kaže, sa džakom novca, nudili su mi mnogo više nego Dinamo, ali nisam hteo da odem. Dinamo mi je bio sve i na fin način odbio sam Zvezdu. Nisam hteo da menjam svoj Zagreb ni za šta - rekao je Velimir Zajec za Večernji list.

1/4 Vidi galeriju Velimir Zajec Foto: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia, Printskrin/jutjub

Mnogi iz Zagreba odlazili u Beograd

Međutim, istina je negde izneđu, nije tajna da je Crvena zvezda želela sve najbolje u bivšoj Jugoslaviji. U to vreme je i legendarni fudbalski trener Miroslav Blažević hteo da bude trener crveno-belih. Sijaset puta je za života popularni Ćiro govorio da mu je to bila velika želja.

Isto tako, u to vreme dres Dinama iz Zagreba za crveno-beli Crvene zvezde menjao je veliki broj fudbalera. I gotovo da niko od njih nije došao za "džak para" kako pominje Velimir Zajec. Uglavnom su dolazili za pristojan novac, ili čak na prbu kao što je bio slučaj sa Robertom Prosinečkim, koji je bukvalno bio proteran iz Zagreba i to od strane Miroslava Blažević.

Bora Cvetković bivši fudbaler Crvene zvezde Foto: Printskrin/jutjub

Lane sa Korane

Valja pomenuti da su direktno iz zagrebačkog Dinama u redove Crvene zvezde u to vreme prešla dvojica Srba rođenih u Karlovcu, Rajko Janjanin i Borislav Cvetković, golman Tomislav Ivković, kao i Milivoj Bračun.

Borislav Cvetković koji otada živi u Beogradu setio se zbog čega i kako je završio u Crvenoj zvezdi.

- Bio je to sudar principa, a ne sukob. Odbio sam da u leto 1986. igram ponovljeni meč sa Vojvodinom, na šta je Blažević planuo i rekao: "Ili ti ili ja iz kluba!" Odgovorio sam mu: "Dobro nije problem, ja ću otići, samo nemoj da vrištiš." Sutradan su u Zagreb došli Dragan Džajić i Vladimir Cvetković i brzo i jednostavno smo se dogovorili - kazao je Cvetković i istakao da je bilo problema i sa novcem u Dinamu, te da je dolazak u Zvezdu bio njegov najbolji potez u karijeri.