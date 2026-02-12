Slušaj vest

Tužne vesti došle su iz Nemačke gde je preminuo legendarni fudbaler Fortune iz Dizeldorfa, Peter Majer (85).

On se proslavio tokom šezdesetih godina prošlog veka kada je stigao na veliku scenu u sjajnom stilu.

Put do prvog tima bio mu je impresivan - u rezervnom sastavu postigao je 27 golova na 28 utakmica, čime je izborio mesto među seniorima i ubrzo postao miljenik navijača.

Sjajnu sezonu imao je 1966. godine kada je Fortuna stigla do Bundeslige, a Majer je u meču odluke dao dva gola u pobedi protiv Ofenbaha (5:1).

Van terena ostao je upamćen po nesvakidašnjim potezima - 1962. godine na prijem kod gradonačelnika došao je jašući belog konja kroz centar grada, dok je 1966, nakon ulaska Fortune u Bundesligu, pred fotografima obrijao glavu i tako je proslavio istorijski uspeh.

Fortuna Dizeldorf oprostila se od svoje legende dirljivom porukom:

- Peter Majer će uvek imati mesto u našim srcima. Izražavamo najdublje saučešće porodici i prijateljima čoveka koji je zadužio naš grad i klub.

