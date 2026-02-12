Slušaj vest

Hajduk iz Splita kažnjen je zbog navijača koji su imali sraman, orkestrirani i skandalozan nastup u kom su se orili povici protiv Srba, u meču 21. kola HNL-a koji je njihov klub igrao protiv Slaven Belupa na Poljudu.

"Za dom spremni" i "ubij Srbina" pevali su navijači Hajduka, a onda su podigli i transparent "mi smo bandu preko Drine u tri pi**e materine".

Zbog svega ovoga Hajduk je žestoko nadrljao, prenose tamošnji mediji.

1/4 Vidi galeriju Navijači Hajduka iz Splita Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Vojko Basic / imago sportfotodienst / Profimedia

Zbog paljenja pirotehnike Hajduku sleduje kazna od 6.500 evra, zbog rasizma i drugih oblika diskriminacija, a prema članu 87. Disciplinskog pravilnika, klub iz Splita će isplatiti još 15.000 evra. Na kraju, ukupno će Hajduk morati da plati 21.500 evra.

To nije kraj problemima Splićana! Hajduk bi mogao da ispašta i u nastavku lige, koja zbog ponavljanja prekršaja propisuje nešto veće novčane kazne.

"Klub čiji navijači počine prekršaj iz stavka 1. ovog člana biće kažnjena: novčanom kaznom od najmanje 2.000 evra. U slučaju ponavljanja ovog prekršaja klub će biti kažnjen novčanom kaznom od najmanje 2.660 evra. U slučaju daljnjeg ponavljanja klub će biti kažnjen: novčanom kaznom od najmanje 4.000 eura, - delomičnim zatvaranjem stadiona i novčanom kaznom od najmanje 1.330 evra ili određenim brojem utakmica bez prisutnosti navijača i novčanom kaznom od najmanje 1.330 evra", navodi se u pravilniku.

BONUS VIDEO: