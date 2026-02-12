Slušaj vest

Sigurnom pobedom (5:1) u Novom Sadu protiv prvoligaša KMF Vojvodina, futsaleri Partizana nastavili su pohod ka Kupu Srbije.

Strelci u pobedi za crno-bele bili su Huan Felipe (3', 4'), Ognjen Pajković (19', 25') i Drago Šljukić (32').

Futsaleri Partizana slave pobedu nad Vojvodinom Foto: www.futsalklubpartizan.rs

Šef stručnog štaba Partizana Igor Šošo zadovoljan je igrom svog tima.

- Prvo da čestitam svojoj ekipi na prolasku dalje. Pobedili smo visokim rezultatom. Smatram da je Vojvodina jako čvrsta ekipa, posebno kad su domaćini - to su i pokazali. Utakmica je obilovala velikim, jakim duelima, što smo s jedne strane i očekivali. Čestitao bih i protivnicima na fer i korektnoj igri. Mi se okrećemo dalje prvenstvenoj utakmici protiv Ivanjice - rekao je Šošo i govorio o Kupu Srbije:

- Idemo dalje, čekamo taj žreb da vidimo protiv koga ćemo igrati, da li ćemo biti domaćini ili gosti.

Utiske je sumirao i dvostruki strelac Ognjen Pajković.

- Osećam se sjajno. Nastavio sam jedan niz golova. Svakako svaki gol je veoma značajan za klub kao što je Partizan. Prošli smo osminu finala Kupa. Imamo najviše moguće ciljeve, to je fajnal-for. Ostala nam je ta još jedna utakmica četvrtfinala.

Futsal klub Partizan narednu utakmicu igra u nedelju, 15. februara u SC "Voždovac" protiv KMF Ivanjica.