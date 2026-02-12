Slušaj vest

Dobiti šansu u FK Crvena zvezda nije mala stvar, ali ako je ne iskoristiš...

E, upravo ovo se desilo Srđanu Spiridonoviću koji je pre šest godina stigao na Marakanu kao zalog za budućnost i igrača od kojeg su u Crvenoj zvezdi mnogo očekivali.

Nije mu se dalo u Zvezdi - Srđan Spiridonović Foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Međutim, Srđan Spiridonović nije iskoristio šansu koju mu je davao tadašnji, ali i sadašnji trener crveno-belih Dejan Stanković. Umesto da se posveti napornim treninzima, opila su ga svetla velikoga grada i noćni izlasci. Crvena zvezda ga je dovela iz grčkog Panioniosa za 250.000 evra, ali on nije opravdao uloženi novac.

Tokom pandemije korone, kada su bili zabranjeni izlasci, izlasci su njegove fotke iz noćnog života. To je bilo dovoljno da izgubi poverenje ljudi iz kluba, pa je vrlo brzo pao u drugi plan. Posle Crvene zvezde seljakao se po inostranim klubovima, ali nigde nije mogao da veže dve sezone.

Na novom početku u Smederevu - Srđan Spiridonović Foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Sada je Srđan Spiridonović sa 32 godine ponovo u srpskom fudbalu. Trebalo bi uskoro da pojača ekipu Smedereva koja se takmiči u drugom rangu, tačnije u Prvoj ligi Srbije. Rođen je u Austriji 13. oktobra 1993. godine i igra na poziciji levog krila.

Karijeru je počeo u Rapidu, a igrao je još za Austriju, Vićencu, Mesinu, Admiru, Pogon, Genčlerbirligi, Atromitos, Žalgiris, Al Salmiju, Hajer, Muru i Haniju. U Smedervo dolazi kao slobodan igrač.