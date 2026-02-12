Slušaj vest

Nenad Lalatović dobro je poznato lice u svetu srpskog fudbala.

Neki ga vole, neki ne, ali jedno je sigurno - Lalatović apsolutno nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a o njegovim trenerskim kvalitetima govore rezultati koje je imao u brojnim klubovima.

Sada je Nenad Lalatović preuzeo Novi Pazar, a zatim je dao veoma zanimljiv intervju za "Sportske.net" u kojima se dotakao brojnih zanimljivih tema.

Odgovorio je, između ostalog, i na veoma zanimljivo pitanje - šta bi Nenad Lalatović, ovaj današnji, rekao onom koji je počeo u Sremu?

"Pa, rekao bih mu... Voleo bih da sam promenio svoju narav. Ja sam takav bio i kao igrač. Jednostavno, ne trpim nepravdu. Ne trpim te lažne autoritete, da mi dođe neko i da mi ovde pametuje. Neko ko izigrava nekog velikog maga, ko je naređivački nastrojen, bezobrazan i drzak. Ja to ne podnosim. Kod mene toga nema. Možeš da budeš ko god hoćeš, ali sa mnom je najlakše raditi - kad si dobar prema meni i korektan, ja sam mnogo bolji prema tebi. Samo nemoj da me radiš iza leđa. Nemoj da me ogovaraš, nemoj da mi radiš o glavi. Nemoj da sedimo na kafi, da me ljubiš, a da moliš Boga da propadnem, kao neki sa kojima sam bio.

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović na promociji u Novom Pazaru Foto: FK Novi Pazar

Sediš sa mnom, ja ti pričam o nekim igračima koje bih sklonio, a ti onda odeš i kažeš to tim igračima da bi se oni okrenuli protiv mene. Zašto ste mi to radili? Zašto tražite da ja napišem na koje igrače računam i da se potpišem na to, pa onda taj papir pokažete igračima i kažete: 'Evo šta vam Lalatović misli'? To je trebalo da bude naša tajna. Ne volim takve ljude. I onda ispadam ja kriv, ispadam grbav. I onda, kada neću da sarađujem sa takvim članovima uprave, oni kažu: 'Nije dobar za saradnju'.

Ne, ja sam dobar, ali ne verujem onima za koje znam da su zli i pokvareni. Onima koji rade iza leđa da bi napravili kombinaciju, uzeli pare i mene srušili. Oni se bore da dovode igrače samo zato što se u svaki transfer ugrađuju. Svaki igrač koji dobije pare na potpis, on im vrati deo. To svi znaju, ali niko ne sme to da kaže. Kad bih ja progovorio, cela Srbija bi se okrenula naglavačke, verujte mi. I zato se oni bore da oni dovode igrače - igrač dobije 30.000 evra na ruke za potpis, da to menadžeru, a menadžer vrati onome ko je transfer završio. A kad ja pitam: 'Mogu li ja da dobijem?', oni kažu: 'Ti ne možeš'. Ja to i ne radim, neću to da radim. Ali vi onda svesno uzmete slabijeg igrača da biste sebi napunili džepove. Odakle vam pare za rendž rovere, za stanove... Odakle kupujete sve to? Odjednom ste se obogatili, odjednom imate neki veliki biznis... Niste, nego se pare ovako zarađuju''.

1/9 Vidi galeriju Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Odgovorio je i na pitanje - kako protiv toga?

''Pa pazite, to je kod njih legitimno. Oni ili pogode ili ne pogode sa igračem, ali se svi trude da ga oni dovedu jer se tu prave kombinacije i šeme. Ne kažem svi, ali ima ih trojica-četvorica u srpskom fudbalu koji tako rade. Kad ih vidite, mislite da imaju para kao Donald Tramp''.

Sebe je uporedio i sa Vladanom Milojevićem i istakao je kako smatra da je jedan od najuticajnijih trenera u Srbiji.

"Ne volim da pričam o sebi, ali ako pričamo iskreno - jesam. Milojević je jedini uspešan srpski trener koji je radio u Srbiji duže od mene, jer je bio šest godina u Crvenoj zvezdi. On ima 60 odsto pobeda, ja imam 50 odsto, a radio sam samo godinu dana u Crvenoj zvezdi i to u vreme nemaštine. Klub je tada bio u dugu 250.000.000 evra, a Zvezda je tek posle mene stala na noge. Trebalo je doći u klub koji tada nije imao ni vodu ni struju i gde su igrači imali plate po 30 evra. To Zvezdan Terzić može da potvrdi. Ja sam im bio sve. Kad sam odlazio, ostavio sam im 20 ili 30 mladih igrača. Bukvalno sam ih stavio na noge i rizikovao celu svoju karijeru, ali neću više da pričam o Crvenoj zvezdi jer sam sada u Novom Pazaru. Zvezdi, Terziću i navijačima želim sve najbolje, ali sada najviše želim uspeh Novom Pazaru jer uvek gledam samo gde se nalazim. Trenutno sam ovde, presrećan sam što sam tu, prihvaćen sam lepo, zaboravio sam sve ostalo i za mene sada postoji samo Novi Pazar".

Kompletan intervju sa Nenadom Lalatovićem možete pročitati na portalu "Sportske.net".

