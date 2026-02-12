Slušaj vest

Lionel Mesi nema nameru da prestane sa fudbalom, iako je zagazio u 39. godinu života.

Čuveni fudbaler iz ArgentineLeo Mesi ima važeči ugovor sa Inerom iz Majamija do 31. decembra 2028. i jasnu nameru da ovog leta ostavi veliki trag na mundijalu.

mesi.jpg
Lionel Mesi i Antonela Rokuco na odmoru Foto: Instagram/antonelaroccuzzo

Žena ga razotkrila  

Poznato je da Lionel Mesi čuva svoju i privatnost porodice od javnosti. Široki auditorijum zna da živi u ljubavi sa Antonelom Rokuco, sa kojom se zna još iz školske klupe, te da njih dvoje imaju trojicu sinova - Tjaga (14), Matea (11) i Ćiru (8).

Antonela Rokuco, supruga argentinskog fudbalera Lionela Mesija, govorila je o načinu života njihove porodice. I tako otkrila u čemu leži tajna uspeha slavnog fudbalera i njegove dugovečnosti na terenu.

- Zbog svog posla, moj muž stalno mora da drži dijetu. Moramo zdravo da se hranimo. Ne pijemo alkohol, niti pušimo. Trudimo se da kupujemo samo organske proizvode - rekla je Antonela Rokuco u intervjuu za magazin "Elle" i dodala:

- Sve to, zajedno sa vežbanjem, pravilnom ishranom i mentalnim zdravljem  je naš način života!

Antonela Rokuco Foto: Printskrin/Instagram

Bogata i trofejna karijera  

Lionel Mesi karijeru je počeo u rodnom Rozariju u Argentini, u klubu Njuels Old Bojs. Sa 13 godina njegova porodica se preselila u Španiju, jer su skauti Barselone procenili da će mali Leo biti najbolji na svetu. I nisu se prevarili, Lionel Mesi je u Barseloni igrao od 2000. do 2021. kada je posle više od dve decenije prešao u PSŽ. Od 2023. živi u Americi i igra za Inter Majami.

Za reprezentaciju Argentine Lionel Mesi igra od 2005. godine i odigrao je 187 utakmica i dao 109 golova. Ima sijaset osvojenih trofeja, od toga deset titula sa Barsom i četiri osvojene Lige šampiona, bio je prvak Francuske sa PSŽ, dok je sa Inter Majamijem uzeo Američki liga kup.

Sa reprezentacijom Argentine Mesi je osvojio svetsko prvenstvo 2022. u Kataru, a bio je i dva puta šampion Južne Amerike - 2021. i 2024. kao i olimpijski prvak 2008.

