Slušaj vest

Tomas Parti, bivši fudbaler Arsenala i reprezentativac Gane, suočava se sa novim optužbama za silovanje.

Prema pisanju lista "Dejli mejl" Tomas Parti optužen je ukupno za sedam silovanja i to tri različite žene.

Tomas Parti ispred novinara pred ulazak u sud Foto: Printskrin/Instagram

Nova istraga zbog silovanja

Sudski postupak se vodi protiv Tomasa Partija (32), a olakšavajuća okolnost za njega je, što se izjasnio da nije kriv i pušten je uz kauciju. Međutim, bivši fudbaler Arsenala, koji trenutno igra za španski Viljareal optužen je za dva nova silovanje.

Tomas Parti se pojavio na sudu, gde je negirao silovanje dve žene i seksualni napad na treću. Tužilaštvo je iznelo nove dokaze protiv Tomasa Partija i predalo poseban izveštaj o prekršajima koji su počinjeni 2020. godine. Ujedno sve to zahteva i novu istragu.

U prilogu stoji, da su nove optužbe protiv fudbalera prvi put prijavljene u avgustu 2025. Navodna krivična dela koja je Parti ranije negirao na sudu dogodila su se 2021. i 2022. godine, kada je 32-godišnjak bio pod ugovorom sa Arsenalom.

1/8 Vidi galeriju Tomas Parti Foto: Printskrin/Instagram

Kaucija ga spasila zatvora

Optužba protiv Tomasa Partija podignuta je četiri dana nakon što je napustio londonski klub po isteku ugovora. Danas je član Viljareala iz Španije. Uslovi njegove kaucije ga ne sprečavaju da igra fudbal, iako mora da obavesti policiju o svakom međunarodnom putovanju 24 sata unapred i ne sme da kontaktira podnosioce tužbi.

- Gospodin Parti je već optužen po pet tačaka za silovanje i jednoj tački za seksualni napad u vezi sa navodima tri žene o incidentima koji su se dogodili između 2021. i 2022. godine.

- Ove nove optužbe se odnose na poseban izveštaj o prekršajima koji nisu nedavno počinjeni 2020. godine, a u koje je umešana još jedna žena, i usledile su nakon nove istrage Metropolitanske policije. Ovi navodi su prvi put prijavljeni u avgustu 2025. godine. Pojaviće se pred Prekršajnim sudom u Vestminsteru u petak, 13. marta, na prvom ročištu - rekao je portparol britanskog tužilaštva.

Tomas Parti sa verenicom i ćerkicom Foto: Printskrin/Instagram

Veren, ima i ćerkicu

Nastavak suđenja Tomasu Partiju zakazano je za 2. novembar 2026. godine. Dodatne optužbe ne odnose se na iste žene iz prvog slučaja, već na četvrtu osobu, tako da će fudbaler morati da se pojavi na sudu u martu ove godine, zbog novih točaka optužnice.

Tomas Parti nije oženjen, ali je veren i u dugogodišnjoj vezi sa britanskim modelom Dženin Mekson sa kojom ima dvogodišnju ćerkicu Alaju. Njegova izabranica je manekenka koja radi za modnu agenciju "Body London", a veoma je aktivna na društvenim mrežama.

Ukoliko bi na sudu bilo dokazano da je Tomas Parti silovao tri žene, maksimalna kazna koju bi mogao da dobije jeste doživotni zatvor. Za "standardne" slučajeve silovanja odrasle osobe, kazne se često kreću od oko 4–19 godina zatvora, u zavisnosti od težine. Ako postoje otežavajuće okolnosti (npr. nasilje, više napada, više žrtava, zloupotreba poverenja, planiranje), kazna ide ka višem delu raspona.