Dejan Stanković ponosan je na svoje sinove. Poslednjih meseci u žiži interesovanja svetske javnosti je njegov najmlađi muški naslednik Aleksandar.

Mladić koji ima samo 20 godina Aleksandar Stanković briljira u dresu Briža, u utakmicama prvenstva Belgije i Ligi šampiona.

Aleksandar Stanković slavi gol u dresu Briža Foto: Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia

Traži ga pola Premijer lige

Aleksandar Stanković napravio je najbolju moguću stvar, kada je pre dve godine odlučio da napusti Inter. Prvo je igrao za Lucern u Švajcarskoj, a od proplog leta je u Brižu. I sada ga traže najbolji klubovi Premijer lige - Arsenal, Čelsi, Mančester junajted, Totenhem, Njukasl...

Ni nemački Dortmund i Leverkuzen nisu ravnodušni, kao ni španski velikani Atletiko i Real,

- Još pamtim tatin savet – stavi grb isped imena! Počeo sam da igram fudbal sa četiri godine noseći dres Intera. Živeo sam na 100 metara od San Sira, ostaje san kao za mnogu "nero-azuro" decu. Nije bilo lako sa prezimenom kao Stanković - rekao je za "Skaj" Aleksandar Stanković misleći na oca Dejana i nastavio:

Aleksandar Stanković Briž Foto: OLIVIER HOSLET/EPA, Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia, OLIVIER MATTHYS/EPA

Ne ide očevim putem

- Ali vidim to kao nešto pozitivno, imaš nekoga ko je prošao ono kroz šta i ti prolaziš, ali mnogo pre tebe. Ja idem svojim putem, on je išao svojim. Sada ja gradim svoju stazu, imao sam hrabrosti da donesem tešku odluku. Nije bilo lako napustiti Milano, porodicu i pre svega Inter, to je bilo najteže.

Otkrio je mlađani Stanković da ima sjajan odnos i sa trenerom Intera Kristijanom Kivuom.

- Kao što je govorio moj bivši trener Kristian Kivu “u fudbalu niko ne gleda ličnu kartu”. Imam poseban odnos s Kivuom, to se ne može sakriti. Igrao je mnogo godina s mojim tatom. Za mene je Inter poseban, gotovo mi je teško da pričam o Interu. Svaki navijač Intera me razume. Inter je jedinstvena ljubav, to ne mogu da sakrijem. Ja sam navijač Intera, drago mi je što me Inter prati. Ali sada igram za Briž i poštujem Briž. Sanjam da se vratim u Inter, to je san koji čuvam u fioci, možda će se ostvariti.

Aleksandar Stanković na konferenciji Briža u Ligi šampiona Foto: BRUNO FAHY / AFP / Profimedia

Kad tata podvikne

Kako prenosi "Skaj" tada se u razgovor putem video poziva uključio Aleksandrov otac Dejan Stanković iz Beograda, trener Crvene zvezde.

- Ćao, zveri moja! Mama mia – kakvu si utakmicu odigrao. Skoro savršeno. Znaš da mi uvek pričamo o savršenstvu, pa dokle stigneš – stigneš. Ali počinjem malo da se brinem, pomalo sam ljubomoran, ne znam da li sam ja bio tako dobar kao ti u tvojim godinama. Veoma sam ponosan, tvoj trener mi kaže da si veoma skroman i to je najlepša stvar - kazao je Dejan Stanković, a onda očinski poručio:

- Jer ako poletiš, ja ću te spustiti za dve, tri sekunde. Mnogo te volim! Ti i tvoja braća ste moja duša. Zveri moja, samo tako nastavi – ili ću te odmah spustiti.