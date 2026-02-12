Slušaj vest

Pretposlednjeg dana prelaznog roka Čukarički je doveo pojačanje na mestu golmana, ugovor sa klubom sa Banovog brda potpisao je Đorđe Nikolić, vernost je oročena do januara 2027. godine.

Radi se o momku rođenom 13. aprila 1997. godine u Beogradu, koji je karijeru započeo u mlađim kategorijama Crvene zvezde i Partizana, a seniorski debi imao je u Jagodini. U letnjem prelaznom roku 2017. godine potpisao je ugovor sa švajcarskim Bazelom, gde je boravio čitavih šest godina.

Klub ga je slao na pozajmice u Šafhauzen, Tun i Arau, a za Bazel je branio na 25 mečeva, između ostalog i u Ligi Evrope, kad je ovaj klub stigao do četvrtfinala u sezoni 2019/20. Nikolić je potom bio standardan golman u mađarskom Ujpeštu i turskom Sivasporu, koji mu je poslednji klub pre dolaska na Banovo brdo.

„Pre svega, presrećan sam što ću biti deo ovakvog kluba, jedva čekam da krenem sa treninzima i da se stavim na raspolaganje treneru. Vratio sam se u Srbiju posle dugo godina igranja u inostranstvu, drago mi je da ću igrati us vom rodnom gradu, gde je moja porodica. Jesam bio u mlađim kategorijama ovde, ali će Čukarički biti moj prvi seniorski klub iz rodnog grada. Pun sam entuzijazma što se tiče dolaska u Čukarički“, kazao je po potpisivanju ugovora Đorđe Nikolić, koji je još dodao:



„Oporavljao sam se od povrede, konačno je došlo do tretnuka da sam fizički spreman. Pojavilo se interesovanje Čukaričkog, vrlo brzo smo se dogovorili, sa moje strane nije bilo nikakve dileme, radujem se što je sve tako prošlo“.

Nikolić je bio član svih mlađih kategorija Srbije, a imao i jedan nastup za seniorski tim, dogodilo se to 2021. godine u prijateljskom meču protiv Jamajke. Ipak, ljubitelji fudbala u Srbiji ga najviše pamte kao člana švajcarskog Bazela, sa kojim ima jednu titulu prvaka i kup ove zemlje.

„Posle jedne sezone branjenja u Super ligi za Jagodinu, a u trenutku kad sam bio član mlađih reprezentativnih kategorija Srbije, dobio ponudu iz Bazela. Tamo sam proveo šest godina pod ugovorom, od toga tri godine na pozajmici. Stekao sam iskustvo igranja na ozbiljnom nivou, nastupao sam u evropskim takmičenjima, delio svlačionicu sa vrhunskim igračima, i mogu da kažem da sam tu fudbalski odrastao. Potom sam bio malo manje od dve godine u Ujpeštu, takođe veliki klub, sa sjajnim navijačima i bogatom istorijom. Usledio je odlazak u Tursku, nažalost ispali smo u drugu ligu, tada je već moja situacija kao golmana stranca bila sasvim drugačija. Opet, i to je veoma lepo iskustvo, i tu sam iao prilike da se odmerim protiv velikih klubova i ozbiljnih igrača“.

U Čukaričkom će Nikolić imati konkurenciju u prilično iskusnom golmanu Vladimiru Stojkoviću i mladom i ekstratalentovanom Vladanu Čarapiću.

„Cela moja generacija je odrasla gledajući Vladimira Stojkovića na golu reprezentacije, on je obeležio čitavu deceniju i više od toga u reprezentativnom smislu, sa odličnim, konstantnim nastupima. Karijera za poštovanje, činjenica daje i dalje na golu, da je u takvoj fizičkoj spremi, za svakoga od nas mlađih je uzor. Sa druge strane, tu je mladi Čarapić, koji je veliki talenat. Bio sam u njegovim kopačkama, siguran sam da nekim svojim iskustvom mogu da mu pomognem. Ubeđen sam da će to biti zdrava, dobra konkurencija, i da ćemo zajedno sa trenerom Oliverom Kovačevićem pomoći ekipi da napravimo dobre rezultate i da klub bude uspešan“, optimista je Nikolić.

Na kraju, novi čuvar mreže Brđana se još jednom osvrnuo na ekipu sa Banovog brda.

„Čukarički već više od deset godina važi za jedan od najboljih klubova u Srbiji, a po načinu funkcionisanja i za najozbiljniji. Beogradsko sam dete, mnogo momaka koje znam i susretao sam ih kroz karijeru su bili ili su sada deo kluba, svi su imali veoma dobro iskustvo ovde, a to je još jedan razlog da budem uveren da je ovo pravi izbor za mene i moju karijeru“.

