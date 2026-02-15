Slušaj vest

Mirta Šurjak, jedna od najlepših sportskih novinarki u Hrvatskoj, proteklih dana prolazi "kroz toplog zeca" u svojoj zemlji.

Ona je nedavno izveštavala sa ostrva Hrvar, gde je obeleženo 1.100 godina "Hrvatskoga kraljevstva". I tu se lepa Mirta Šurjak debelo nalupetala, zbog čega je kritikovana ne toliko u tamošnjoj javnosti, koliko na društvenim mrežama.

Mirta Šurjak novinarka iz Splita Foto: Printskrin/Instagram

Kakvo lupetanje

Mirta Šurjak (43), nekadašnja portparolka Hajduka, pomenula je 7. fabruara kako je kralj Tomislav bio simbol otpora germanizaciji, mađarizaciji, ali i jugoslovenstvu, što je izazvalo snažne reakcije na društvenim mrežama i u delu medija.

- Kralj Tomislav, naglašeno ovde danas u izlaganju brojnih uglednika iz društvenog kulturnog života Republike Hrvatske, bio je simbol otpora protiv germanizacije, mađarizacije, a isto tako i jugoslovenstva - navela je Mirta Šurjak, ne trepnuvši.

E, sad. O tome koliko je validan i istorijski utemeljen kralj Tomislav, odnosno, da li je uopšte postojao, mogu polemisati istoričari. Ono što stoji u literaturi ne ide mu baš na ruku, jer niti se zna gde mu je bio tron, ni ko su mu bili roditelji, niti deca. I ono što je najvažnije, gde je sahranjen. Da li je imao srodnike, da li je kovao novac, što je bio zaštitni znak svih ličnosti u srednjem veku da bi se nazvali vladarima. Ali, neka o Tomislavu sudi istorija.

1/7 Vidi galeriju Mirta Šurjak Foto: Printskrin/Instagram

Lekcija Gorana Šarića iz jugoslovenstva

Ono što Mirta Šurjak treba da zna. Ne bi škodilo, a tiče se kralja Tomislava i njenog prezira prema jugoslovenstvu, naveo je teolog i istoričar iz Hrvatske Goran Šarić, na svom zvaničnom Fejsbuk profilu. Kao ideja među južnoslovenskim narodima jugoslovenstvo je nastalo u 19. veku, dok je kralj Tomislav navodno živeo devet vekova ranije. Isto tako, termin "Jugoslavija", kako navodi Šarić prvi je upotrebio Matija Ban, Dubrovčanin i Srbin katolik, koji je zaslužan i za termin "četnici". Po njemu danas novi naziv i jedan deo Beograda koji se zove Banovo brdo.

Dalje, Goran Šarić navodi istorijske činjenice:

- Kult kralja Tomislava izmislio je kralj Aleksandar Karađorđević. On je zaslužan za spomenik kralju Tomislavu u Zagrebu. On je Duvno u Hercegovini preimenovao u Tomislavgrad. On je 1925. naredio da se slavi "tisućita obljetnica krunidbe kralja Tomislava", pa se Tomislav slavio i u Sarajevu i u Boki, gde niko nikad ranije nije ni čuo za njega. A da stvar bude najgora, kralj Aleksandar je svog sina nazvao Tomislav (hteo je da se rodi u Zagrebu, ali se kraljica ranije porodila, pa nisu stigli).

Goran Šarić prilikom gostovanja na Kurir TV Foto: Kurir Televizija

Split jugoslovenski grad

Dalje, pošto je Mirta Šurjak Splićanka, Goran Šarić navodi da i ona kao i većina današnjih stanovnika tog dalmatinskog grada sa prezirom gledaju na njegovu jugoslovensku prošlost.

- Skrivaju partizansko-titoističku prošlosti Splita od 1941. do 1945. Ako se vratimo korak unazad, skrivaju orjunaški pa i četnički karakter Splita između dva rata, kada je četnički vojvoda bio splitski gradonačelnik - navodi Goran Šarić.