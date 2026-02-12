Slušaj vest

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Takis Lemonis izjavio je danas da njegov tim očekuje izuzetno zahtevan duel protiv Napretka, uprkos činjenici da se kruševački klub nalazi na poslednjem mestu na tabeli.

"Ovo je za nas jedna od najtežih utakmica do sada. Iako je Napredak na poslednjoj poziciji, oni ne igraju fudbal koji odgovara toj poziciji. Analizirali smo protivnika i ostavili su dobar utisak na mene. Imaju svoje dobre i loše strane, ali radi se o opasnom timu koji napada sa mnogo igrača. Moramo da budemo na visokom nivou ako želimo isti rezultat kao u prošlom kolu", rekao je Lemonis, a preneo klub.

Fudbaler Radničkog Dušan Pavlović istakao je da je ključno zadržati fokus i nastaviti u dobrom ritmu posle uspešnog starta prolećnog dela sezone.

"Iskreno mislim da će ovo biti jedna od najtežih utakmica u sezoni. Posle dobrog otvaranja, važno je da nastavimo u tom ritmu, posebno protiv Napretka koji sa novim trenerom Nikolom Drinčićem donosi dodatni kvalitet. Njega izuzetno poštujem, kao i njegove saradnike. Očekuje nas težak i zahtevan meč, ali smo razgovarali međusobno i sa šefom analizirali protivnika. Verujem da ćemo spremno i fokusirano ući u utakmicu", kazao je Pavlović.

Utakmica Napredak – Radnički igra se u subotu, 14. februara od 13 časova, a glavni sudija biće Ivan Stamenković.