Skaj sport je preneo da bi Pereira, koji bi postao četvrti trener Foresta ove sezone, trebalo da zameni Šona Dajča, smenjenog svega nekoliko sati nakon remija bez golova protiv Vulverhemptona. Dajč je na klupi proveo 114 dana, a ekipu ostavio tri boda iznad zone ispadanja, uz još 12 kola do kraja prvenstva.

Pereira je prošle sezone uspeo da sačuva Vulverhempton u Premijer ligi, pošto je ekipu preuzeo u decembru 2024, ali je zbog slabog starta nove sezone dobio otkaz. U skladu sa pravilima, Forest je kontaktirao Vulverhempton u vezi sa njegovim angažmanom.

Vlasnik kluba Evangelos Marinakis navodno je nezadovoljan činjenicom da tim ne koristi u potpunosti ofanzivni potencijal koji poseduje, kao i time što se konstantno nalazi u borbi za opstanak.

Forest naredne sedmice očekuje duel u plej-ofu Lige Evrope protiv Fenerbahčea, što znači da će novi trener imati kratak period za prilagođavanje pre važnog evropskog ispita.

(Beta)