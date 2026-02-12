Stiglo pojačanje.
VRATIO SE U KLUB POSLE DEVET GODINA! Anes Rušević novi fudbaler Novog Pazara
Fudbalski klub Novi Pazar potpisao je ugovor sa napadačem Anesom Ruševićem do kraja sezone, rečeno je danas u tom superligašu.
Rušević (29) je poslednji napadač imao u gruzijskoj Iberiji 1999, s kojom se sporazumno rastao krajem prošlog avgusta.
On se u Novi Pazar vratio posle devet godina.
Ranije je Rušević igrao i za Rabotnički, Zrinjski, rumunski Ocelul Galaci, Žetisu iz Kazahstana, Javor, Proleter iz Novog Sada, kruševački Napredak i beloruski BATE Borisov.
Novi Pazar je trenutno peti u Super ligi Srbije, a u sledećem kolu dočekaće ekipu OFK Beograda.
