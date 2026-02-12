Slušaj vest

Fudbalski klub Novi Pazar potpisao je ugovor sa napadačem Anesom Ruševićem do kraja sezone, rečeno je danas u tom superligašu.

Rušević (29) je poslednji napadač imao u gruzijskoj Iberiji 1999, s kojom se sporazumno rastao krajem prošlog avgusta.

On se u Novi Pazar vratio posle devet godina.

FK Novi Pazar 2025/26

Ranije je Rušević igrao i za Rabotnički, Zrinjski, rumunski Ocelul Galaci, Žetisu iz Kazahstana, Javor, Proleter iz Novog Sada, kruševački Napredak i beloruski BATE Borisov.

Novi Pazar je trenutno peti u Super ligi Srbije, a u sledećem kolu dočekaće ekipu OFK Beograda.

