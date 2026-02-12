TOTENHEM NIJE VELIKI KLUB! Doneo im evropski trofej, pa brutalnom izjavom uzburkao celo Ostrvo... Njegove reči odjekuju!
Bivši menadžer Totenhema Ange Postekoglu rekao je da klub sa kojim je prošle sezone osvojio Ligu Evrope – nije veliki.
Postekoglu je to rekao u danu kada je Totenhem otpustio njegovog naslednika Tomasa Franka,
"Pošto sam i sam bio u toj poziciji u poslednjih šest meseci, znam koliko je teško. Jasno je da menadžer ne može biti jedini problem. Totenhem je neobičan klub",rekao je Australijanac, pa nastavio:
"Ako napravite tako veliku promenu, morate da očekujete nestabilnost. Nema garancije kog god menadžera dovedete – imali su trenere svetske klase i opet nisu imali uspeha. Pitanje je: koji je cilj kluba?"
Govorio je o situaciji u klubu i nije birao reči, rekavši da Totenhem, uprkos imidžu i infrastrukturi, ne funkcioniše kao veliki klub.
"Izgradili su neverovatan stadion i fantastične trening centre, ali kada pogledate potrošnju i strukturu plata – nisu veliki klub. Video sam to kada smo pokušavali da dovedemo igrače. Jednostavno, nismo bili na tom tržištu".
Posebno je apostrofirao nesklad između slogana kluba "Usuditi se znači uraditi" i konkretnih poteza uprave.
"Svuda vidite taj moto, a njihovi postupci su gotovo njegova suprotnost. Ako želite da pobeđujete, morate da preuzmete rizik. Imao sam utisak da klub govori: ‘Mi smo među velikima’, ali realnost je drugačija".
Postekoglu je otpušten na kraju prošle sezonu, iako je istu završio istorijskim osvajanjem Lige Evrope.
"Sto posto postoji taj nedostatak vere, i pokušavao sam to da razbijem. Osvojite trofej, a onda sve srušite i krenete ispočetka. Nije stvar u meni, već u tome šta klub zapravo želi da postigne", poručio je Postekoglu.