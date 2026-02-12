Slušaj vest

Bivši menadžer Totenhema Ange Postekoglu rekao je da klub sa kojim je prošle sezone osvojio Ligu Evrope – nije veliki.

Postekoglu je to rekao u danu kada je Totenhem otpustio njegovog naslednika Tomasa Franka,

"Pošto sam i sam bio u toj poziciji u poslednjih šest meseci, znam koliko je teško. Jasno je da menadžer ne može biti jedini problem. Totenhem je neobičan klub",rekao je Australijanac, pa nastavio:

"Ako napravite tako veliku promenu, morate da očekujete nestabilnost. Nema garancije kog god menadžera dovedete – imali su trenere svetske klase i opet nisu imali uspeha. Pitanje je: koji je cilj kluba?"

Govorio je o situaciji u klubu i nije birao reči, rekavši da Totenhem, uprkos imidžu i infrastrukturi, ne funkcioniše kao veliki klub.

"Izgradili su neverovatan stadion i fantastične trening centre, ali kada pogledate potrošnju i strukturu plata – nisu veliki klub. Video sam to kada smo pokušavali da dovedemo igrače. Jednostavno, nismo bili na tom tržištu".

Posebno je apostrofirao nesklad između slogana kluba "Usuditi se znači uraditi" i konkretnih poteza uprave.

"Svuda vidite taj moto, a njihovi postupci su gotovo njegova suprotnost. Ako želite da pobeđujete, morate da preuzmete rizik. Imao sam utisak da klub govori: ‘Mi smo među velikima’, ali realnost je drugačija".

Postekoglu je otpušten na kraju prošle sezonu, iako je istu završio istorijskim osvajanjem Lige Evrope.

"Sto posto postoji taj nedostatak vere, i pokušavao sam to da razbijem. Osvojite trofej, a onda sve srušite i krenete ispočetka. Nije stvar u meni, već u tome šta klub zapravo želi da postigne", poručio je Postekoglu.