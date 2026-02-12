Slušaj vest

Rušević (29) je poslednji angažman imao u gruzijskoj Iberiji 1999, s kojom se sporazumno rastao krajem prošlog avgusta.

Nenad Lalatović na promociji u Novom Pazaru Foto: FK Novi Pazar

On se u Novi Pazar vratio posle devet godina i biće prvo pojačanje za Pazarce od dolaska novog trenera Nenada Lalatovića.

Ranije je Rušević igrao i za Rabotnički, Zrinjski, rumunski Ocelul Galaci, Žetisu iz Kazahstana, Javor, Proleter iz Novog Sada, kruševački Napredak i beloruski BATE Borisov.

Novi Pazar je trenutno peti u Super ligi Srbije, a u sledećem kolu dočekaće ekipu OFK Beograda.

''Anes se vraća tamo gde je sve počelo – u svoj klub i svoj grad. Karijeru je započeo upravo u dresu FK Novi Pazar, za prvi tim upisao je 41 nastup i 6 golova, a u međuvremenu izgradio ozbiljno iskustvo širom regiona i Evrope'', poručili su iz Novog Pazara.

