Fudbaleri Srbije dobili su rivale u A diviziji Lige nacija. Prema očekivanju žreb je bio težak , a Srbija se na nalazi u grupi 2 sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom.

“Orlovi” će i ovog puta igrati u elitnoj A diviziji, među 16 najjačih selekcija Starog kontinenta, pošto su kroz baraž uspeli da zadrže mesto u društvu najboljih.

Po dve prvoplasirane selekcije iz svake grupe izboriće plasman u četvrtfinale, dok će poslednjeplasirane reprezentacije ispasti u B diviziju. Trećeplasirani timovi igraće baraž za opstanak protiv drugoplasiranih iz B divizije.

Svoje prve imresije posle žreba izneo je selektor Srbije Veljko Paunović.

-Uzbudljivi rivali, ali pre svega jedna jako dobra organizacija, lep događaj. Možda nismo dobili protivnike kojima smo se nadali, ali imali smo u vidu da ćemo za rivale imati selekcije koje su među deset najboljih u svetu i Evropi. Bili smo spremni za bilo kakav ishod, radujemo se svakom pritivniku. Jaka grupa, ali mi smo jaki, treba da verujemo u sebe. I daćemo sve od sebe. Verujem da će biti izvanredna atmosfera u svim mečevima koje budemo igrali kod kuće. Takav spektakl ne sme niko da propusti - rekao je Veljko i potom dodao:

-Jedan dobar test i proba za nas. Svim srcem treba da zagrizemo i damo najbolji učinak. Igračima znače ovakve utakmice, mislim da će ekipa da raste u svakom od mečeva koje budemo igrali.

Ivan Jovanović je na klupi Grčke.

-I to je jedna zanimljivost koja daje dodatno utakmici na vrednosti. Izvanredan stručnjak koji dobro poznaje grčki, ali i naš fudbal. Sa te strane imaju veliki adut, a s druge strane mi se uzdajemo u sebe i spremićemo se za svakog protivnika dobro.

Đorđo Marketi je rekao pred žreb da je sada na redu 16 najboljih reprezentacija u Evropi.

-To je ishod jednog dobrog rada, uspeha da smo se održali među 16 najboljih u Evropi. Dobra polazna tačka, ali sada treba da gledamo da idemo dalje, moramo da se takmičimimo i da budemo jako dobro pripremljeni, da znamo da možemo svakog protivnika da pobedimo – zaključio je selektor Veljko Paunović.