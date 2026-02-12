Slušaj vest

Sterling (31) je sa Fejenordom potpisao ugovor do kraja sezone, a u klub iz Roterdama je stigao kao slobodan igrač, nakon što je 28. januara sporazumno raskinuo ugovor sa Čelsijem.

"Fantastičan je podvig što smo uspeli da ubedimo igrača Rahimovog kalibra da potpiše sa nama. Njegova fudbalska biografija govori sama za sebe: on je igrač čiji kvaliteti mogu bez sumnje da promene ishod utakmice, i uveren sam da će biti vredno pojačanje tima dok radimo na ostvarivanju naših ciljeva u drugoj polovini ove sezone", naveo je trener Fejenorda Robin van Persi, a preneo sajt kluba.

Nekadašnji krilni napadač Mančester sitija i Liverpula nije zabeležio nijedan nastup za Čelsi u ovoj sezoni, dok je celu prošlu sezonu proveo na pozajmici u Arsenalu.

On je rekao da mu je raskid ugovora sa Čelsijem omogućilo da prvi put posle dugo vremena, kao slobodan igrač, "kontroliše sledeći korak" u svojoj karijeri.

"Želeo sam da odvojim vreme da razgovaram sa klubovima i njihovim trenerima kako bih bolje razumeo ulogu koju su mi namenili i osigurao da mogu da doprinesem stvarnoj vrednosti u ovom sledećem poglavlju. Nakon što sam detaljno razgovarao sa izvršnim direktorom Denisom te Klozeom i Robinom, uveren sam da je Fejenord mesto gde mogu biti srećan i gde mogu da se nametnem kao vredan član tima. Igranje u inostranstvu je potpuno novi izazov za mene - i onaj koji sam spreman da prihvatim. Uzbuđen sam što počinjem", rekao je Sterling.

Sterling je najveći deo svoje karijere proveo u Mančester sitiju, sa kojim je, između ostalog, osvojio i četiri titule u Premijer ligi.

Nekadašnji reprezentativac Engleske je kao igrač Mančester sitija u sezoni 2018/19 bio izabran i u idealan tim Premijer lige, i u najbolji tim Lige šampiona, čiji je bio član i u sezoni 2019/20.

Za reprezentaciju Engleske, sa kojom je osvojio srebro na Evropskom prvenstvu 2021. godine, Sterling je odigrao ukupno 82 utakmice i postigao 20 golova.

Svoj poslednji nastup za selekciju Engleske zabeležio je na Svetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru.

Nakon 22 odigrana kola, Fejenord je drugi na tabeli holandskog prvenstva sa 42 boda, 17 manje od prvoplasiranog PSV-a.

(Beta)