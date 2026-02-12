HRVATI U GRUPI SMRTI - PAKAO ZA VATRENE: Zanimljiv žreb Lige nacija, čeka nas eks-Ju derbi!
Od selekcija iz regiona (eks-Ju), najviše pažnje privlači grupa A3 gde je Hrvatska u tzv. grupi smrti sa Španijom, Engleskom i Češkom.
Slovenija i Severna Makedonija su u grupi B1 zajedno sa Škotskom i Švajcarskom.
Bosna i Hercegovina se nalazi u grupi B4 sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom, što je jedna od rezultatski najzahtevnijih grupa u ovoj diviziji.
U C diviziji Crna Gora će igrati u grupi C2 protiv Jermenije, Kipra i boljeg iz baraža Letonija/Gibraltar.
A divizija
Grupa A1: Francuska, Italija, Belgija, Turska
Grupa A2: Nemačka, Holandija, Srbija, Grčka
Grupa A3: Španija, Hrvatska, Engleska, Češka
Grupa A4: Portugal, Danska, Norveška, Vels
B divizija
Grupa B1: Škotska, Švajcarska, Slovenija, Severna Makedonija
Grupa B2: Mađarska, Ukrajina, Gruzija, Severna Irska
Grupa B3: Izrael, Austrija, Republika Irska, tzv. Kosovo
Grupa B4: Poljska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Švedska
C divizija
Grupa C1: Albanija, Finska, Belorusija, San Marino
Grupa C2: Crna Gora, Jermenija, Kipar, Letonija/Gibraltar
Grupa C3: Kazahstan, Slovačka, Farska ostrva, Moldavija
Grupa C4: Island, Bugarska, Estonija, Luksemburg/Malta
D divizija
Grupa D1: Gibraltar/Letonija, Malta/Luksemburg i Andora
Grupa D2: Litvanija, Azerbejdžan i Lihtenštajn