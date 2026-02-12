Slušaj vest

Od selekcija iz regiona (eks-Ju), najviše pažnje privlači grupa A3 gde je Hrvatska u tzv. grupi smrti sa Španijom, Engleskom i Češkom.

Slovenija i Severna Makedonija su u grupi B1 zajedno sa Škotskom i Švajcarskom.

Bosna i Hercegovina se nalazi u grupi B4 sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom, što je jedna od rezultatski najzahtevnijih grupa u ovoj diviziji.

U C diviziji Crna Gora će igrati u grupi C2 protiv Jermenije, Kipra i boljeg iz baraža Letonija/Gibraltar.

A divizija

Grupa A1: Francuska, Italija, Belgija, Turska

Grupa A2: Nemačka, Holandija, Srbija, Grčka

Grupa A3: Španija, Hrvatska, Engleska, Češka

Grupa A4: Portugal, Danska, Norveška, Vels

B divizija

Grupa B1: Škotska, Švajcarska, Slovenija, Severna Makedonija

Grupa B2: Mađarska, Ukrajina, Gruzija, Severna Irska

Grupa B3: Izrael, Austrija, Republika Irska, tzv. Kosovo

Grupa B4: Poljska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Švedska

C divizija





Grupa C1: Albanija, Finska, Belorusija, San Marino

Grupa C2: Crna Gora, Jermenija, Kipar, Letonija/Gibraltar

Grupa C3: Kazahstan, Slovačka, Farska ostrva, Moldavija

Grupa C4: Island, Bugarska, Estonija, Luksemburg/Malta

D divizija

Grupa D1: Gibraltar/Letonija, Malta/Luksemburg i Andora

Grupa D2: Litvanija, Azerbejdžan i Lihtenštajn