HAOS U MADRIDU! ZVEZDA REALA SE OGLASILA ZBOG NAVODA DA JE ŽRTVA MALTRETIRANJA U SVLAČIONICI: "Od prvog dana bio sam..."
Izjava bivšeg menadžera Arde Gulera o navodnom maltretiranju turskog fudbalera u timu izazvala je veliku pažnju javnosti, a sada se tim povodom oglasio i as Real Madrida.
Iako su spekulacije brzo uzburkale fudbalsku scenu, Guler je rešio da prekine nagađanja.
On je putem društvenih mreža demantovao sve navode i jasno stavio do znanja da nema mesta pričama o bilo kakvim problemima unutar ekipe.
- Sa tugom sam ispratio nedavne javne izjave bivšeg direktora za skauting, gospodina Serhata Pekmezdžija, koji je imao važnu ulogu na početku moje karijere. Od prvog dana bio sam srdačno dočekan od strane svih u ovom klubu i oduvek sam ovo mesto smatrao porodicom. Izuzetno sam ponosan što sam igrač Reala iz Madrida i želim da služim ovom grbu još dugi niz godina. Imamo veoma snažan tim i srećan sam i počastvovan što delim svlačionicu sa svim svojim saigračima. Ljubazno molim da se ne pridaje pažnja komentarima ili tekstovima koji su napisani ili izgovoreni na ovu temu - rekao je Guler.