- Sa tugom sam ispratio nedavne javne izjave bivšeg direktora za skauting, gospodina Serhata Pekmezdžija, koji je imao važnu ulogu na početku moje karijere. Od prvog dana bio sam srdačno dočekan od strane svih u ovom klubu i oduvek sam ovo mesto smatrao porodicom. Izuzetno sam ponosan što sam igrač Reala iz Madrida i želim da služim ovom grbu još dugi niz godina. Imamo veoma snažan tim i srećan sam i počastvovan što delim svlačionicu sa svim svojim saigračima. Ljubazno molim da se ne pridaje pažnja komentarima ili tekstovima koji su napisani ili izgovoreni na ovu temu - rekao je Guler.