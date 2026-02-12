Slušaj vest

Gostoprimstvo je u ime kluba ukazao predsednik Dragoljub Zbiljić koji je zajedno sa Duškom Grujićem direktorom Omladinske škole Vojvodine, dočekao predstavnike Borca – Dejana Ćata i Zvjezdana Misimovića.

U otvorenom i srdačnom razgovoru razmenjena su iskustva o organizaciji kluba, sportskim ciljevima i daljem razvoju omladinskih kategorija. FK Vojvodina je još jednom potvrdila opredeljenost ka jačanju saradnje i povezivanju sa klubovima sa kojima deli tradicionalno dobre i bratske odnose.

Foto: FK Vojvodina

Za Vojvodinu, ovakvi susreti predstavljaju važan korak ka produbljivanju sportskih i prijateljskih veza, kao i mogućnost za buduće zajedničke projekte i utakmice. Prijateljska poseta FK Borac Banja Luka još jednom je potvrdila da dva kluba povezuje međusobno poštovanje, zajedničke vrednosti i želja za daljim napretkom.

Vojvodina i Borac su bratski klubovi duže od tri i po decenije. Priča koja je počela 25. aprila 1990. godine pažljivo se neguje i prenosi s kolena na koleno. Braća – juče, danas, sutra. Zauvek.