Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće ove sezone u Ligi nacija u Grupi A2 sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom, odlučeno je večeras žrebom u Briselu.

Žreb iz Brisela ispratio je i Aleksandar Mitrović, kapiten reprezentacije.

- Grupa je teška, ali ne vidim da bi i neka druga grupa iz ove elitne divizije bila lakša. Sve selekcije su dobre, dobro poznajemo rivale, biće nam veliki izazov. Učinićemo sve da odigramo dobre utakmice, ponovimo ono što smo već uradili u ranijim ciklusima Lige nacija i zadržimo status u najjačoj diviziji. Jedva čekamo prve mečeve, idemo da se takmičimo i da igramo dobar fudbal. Ponoviću, veliki je izazov pred nama, daćemo sve od sebe da ostvarimo dobre rezultate – rekao je Aleksandar Mitrović.

1/5 Vidi galeriju Najbolji strelac u istoriji našeg reprezentativnog fudbala Foto: Fss.rs

Grupna faza Lige nacija 2026/2027 igraće se tokom dva reprezentativna termina. Prva četiri kola na programu su od 24. septembra do 6. oktobra, a poslednja dva kola biće odigrana od 12. do 17. novembra.

Utakmice će se igrati u okviru koncepta "Nedelja fudbala", pri čemu selekcije iz iste grupe nastupaju istog dana, uz obavezna dva dana odmora između mečeva.

U grupama sa četiri reprezentacije svaka selekcija će odigrati šest utakmica, po tri kod kuće i na gostovanju, uz jasno definisan raspored koji obezbeđuje sportski balans, ravnomernu raspodelu termina i maksimalno poštovanje logističkih i takmičarskih kriterijuma, naveo je FSS.